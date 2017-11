As mentiras dos gobernos da Xunta e de Madrid sobre o desastre do Prestige

Hai case 15 anos o Goberno de Madrid, entón liderado polo popular José María Aznar, tentaba facer circular unha das grandes mentiras informativas de todos os tempos. Unha "manchita" de petróleo fronte as costas galegas que, días despois, acabaría converténdose na maior traxedia ecolóxica que viviu Galicia. Unha desinformación á que tamén contribuíu o goberno galego, entón dirixido por Manuel Fraga, e que Mariano Rajoy, entón vicepresidente do Goberno español, describía como "hilillos de plastilina".

Ría de Pontevedra, durante a traxedia do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Son as 19.00 horas do 13 de novembro de 2012. Pasaran pouco máis de catro horas do primeiro SOS do Prestige e a Xunta e o Goberno central xa estaban ao tanto da magnitude da traxedia. O Ministerio de Fomento remite un comunicado alertando de que xa salvaron a 24 dos tripulantes do buque pero evita informar correctamente de todo o que estaba acontecendo. Era tal a catástrofe que o entón diretor xeral da mariña Mercante, José Luis López-Sors, trasladábase de inmediato a Galicia para comprobar sobre o terreno a situación e coordinar as operacións do buque.

Sen informar da mancha

Así, e tras o salvamento dos tripulantes, agás de Mangouras, do seu segundo e do xefe de máquinas, Fomento volve a anunciar a mesma noite do accidente a súa intención de presentar unha protesta e reclamación ante as autoridades de Bahamas, Letonia, Reino Unido e Grecia polo grave sinistro. Pero segue sen dar conta da inmensa mancha de chapapote que se aproxima ás costas galegas.

O 14 de novembro, o Goberno central xa tomara a decisión de alonxar o buque. "Continúan las operaciones para alejar al Prestige de las costas gallegas", informa Fomento ás 10.00 horas da mañá dese día. Nese momento, o buque atópase a seis millas do Cabo Touriñán. "Si las condiciones meteorológicas se mantienen, el buque continuará su marcha sin tocar la costa de Galicia", din desde o ministerio.

Voluntarios limpan do mar chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

E aparece a mancha

Son as 14.00 horas dese 14 de novembro, un día despois do accidente. Fomento informa, por primeira vez, da existencia dunha mancha de fuel-oil, pero só lle adica dous parágrafos nun comunicado de dúas follas. "Las inspecciones realizadas muestran una mancha de unos 200 metros de ancho por unas 20 millas de largo". E que hai para loitar contra este gran verquido?; só "7.000 metros de barrera y 12 skimers". O ministerio insiste en informar dos medios que están traballando xa na zona e do "avance de las operaciones de remolcado del buque hacia mar adentro"

Dúas horas despois, novo comunicado deste departamento. "Salvamento Marítimo ha controlado la deriva del petrolero Prestige". Da mancha, prácticamente non se di nada: "el aspecto de la mancha de hidrocarburos es de color claro y se encuentra rota por zonas", apunta ao sinalar que "se han concetrado en la zona equipos de lucha contra la contaminacjión desde diferetnes puntos de España" y "se ha desplazado al personal técnico adecuado".

Ás 19.15 horas, o gran logro de Fomento é que "El Prestige se encuentra ya a 25 millas de la costa gallega" e quince minutos despois, outro novo comunicado informa de que "el buque navega con su propia máquina y con el auxilio de remolcadores, alejándose de nuestra costa".

Son as 20.40 horas, e cando a mancha está fronte ao litoral de Muxía, cando Fomento remite unha nova nota informando de que "la mancha de fuel-oil ocasionada por el Prestige permanece a 5 millas de la costa" e, engade, "el petrolero no pierde fuel tras haber corregido su escora".

Dous días despois, o chapapote na costa

Hai que agardar 17 horas para que Fomento remita un novo e único comunicado de prensa ese día. Son as 14.00 horas do 15 de novembro de 2002. Os galegos comezaban a ser conscientes do gran desastre natural que supuña aquel accidente. O chapapote xa tocara terra e as imaxes comezaban a dar a volta ao mundo. "El Ministerio de Fomento continúa coordinando la solución del riesgo ambiental generado por el Prestige". É un comunicado de 5 follas no que o Goberno central insiste nos "8.000 metros de barrera e 14 skinmers", prácticamente, os mesmos medios que o día anterior. Son só seis parágrafos dun folio. Os catro restantes son para resumir o acontecido e informar de que se tomaron as medidas legais oportunas.

A partir de entón a falta de información, como na vaga de lumes, provocou a indignación e a reacción cidadá. Milleiros de galegos saíron ao mar para tentar salvar o seu sustento. Con embarcacións persoais, cos seus trasmallos de pesca, coas súas máns... co que fora, comezaron a apañar o chapapote. Tamén nacía un sentimento que aínda chega aos nosos días, un sentimento que sempre sae nos peores momentos que vivíu este país; o da solidariedade. Un movemento que logo collería forma en torno ao "Nunca Máis".