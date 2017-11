A Delegación do Goberno en Galicia pon en marcha o Plan de Vialidade Invernal nas estradas galegas

A Delegación do Goberno en Galicia puxo en marcha o plan de Vialidade Invernal na rede de estradas do Estado nesta comunidade autónoma, --un total de 2.500 quilómetros--, para afrontar posibles "emerxencias" coa chegada do inverno.

Neve en Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, Galicia | Fonte: Europa Press

Así o explicou o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, após a firma do protocolo polo que se activa o plan. O documento tamén foi asinado por representantes de todos os organismos implicados.

En concreto, participaron o xefe de Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, Ángel González do Río; a xefa provincial de Tráfico da Coruña e coordinadora da DXT en Galicia, Victoria Gómez; o xeneral da XV Zona da Guardia Civil, Ángel Alonso; e o tenente Coronel xefe do Sector de Tráfico da Guardia Civil de Galicia, Francisco Javier Molano.

"Trátase de previr", resumiu, en declaracións aos xornalistas, o delegado do Goberno que lembrou que o ano pasado "apenas se tivo que actuar". Con todo, dixo que o obxectivo é estar "preparados" para "previr accidentes e garantir a circulación".

MEDIOS

Os medios dispoñibles supoñen un camión quitaneves máis en relación á anterior campaña e estarán repartidos no catro provincias galegas. En canto ao sal e salmuera dispoñible, Villanueva indicou que, de ser necesario, aumentaríase a cantidade dispoñible.

Respecto deste plan invernal, que opera de maneira "máis intensa" de xaneiro a maio, o delegado do Goberno apuntou que a zona onde se rexistran máis incidencias é no límite entre Galicia e Castela e León. "Na parte de Ourense", apostilou Villanueva. A elas, sumou as de Pedrafita do Cebreiro e O Courel, na Gudiña e A Cañiza.