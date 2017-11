Os tres grupos da oposición coincidiron este luns nas súas críticas á campaña elaborada pola Xunta para o Día internacional para a eliminación da violencia de xénero, da que pediron a súa retirada, mentres o PPdeG puxo o foco en "o importante": "concienciar" á sociedade e "previr" a violencia machista.

Cartel do Día contra a Violencia Machista | Fonte: Europa Press

A campaña baséase nun cartel no que figuran tres mulleres entre importantes monumentos galegos, como a Catedral de Santiago e a Muralla de Lugo, baixo a lema 'O máis grande de Galicia non se maltrata', e que tanto En Marea como PSdeG e BNG consideraron en senllas roldas de prensa como unha "cousificación" da muller.

En primeiro termo, a líder do Bloque, Ana Pontón, subliñou que "é un auténtico esperpento" que a Xunta deseñe unha campaña "que responde ao paternalismo e á cousificación das mulleres". "No fondo, está a alentar os estereotipos e o machismo", detectou, para chamar ao Goberno galego a "recoñecer o seu erro" e retirar a campaña.

E, sen deixar de facer fincapé en que estes carteis que se distribuirán por toda Galicia son "un contrasenso", sinalou que "a auténtica aberración" é que o Executivo autonómico "careza da máis mínima sensibilidade" para afrontar este problema e "reproduza os estereotipos machistas" que son "a causa última da violencia de xénero".

O PSdeG VE "TORPEZA"

É por iso que a nacionalista xulgou que "o máis útil" que podería facer para loitar contra esta secuela sería "retirar" a campaña; mentres o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, subliñou a "torpeza" que subxace detrás da elección do lema e das imaxes.

"Non é un acerto (...), préstase a interpretacións cousificadoras da muller", evidenciou o socialista, quen mostrou a súa "preocupación" polos "erros" cometidos polo Goberno autonómico nesta e "outras" campañas institucionais relacionadas coa muller. "É unha torpeza que se debería corrixir", sentenciou.

EN MAREA: "AS MULLERES NON SOMOS COUSAS"

Pola súa banda, a deputada de En Marea Paula Quinteiro cargou contra unha campaña "inaceptable", que "desprende machismo e paternalismo" e que parece situar ás mulleres como "obxectos do patrimonio" que hai que "defender", no canto de centrarse na concienciación fronte á violencia de xénero.

De feito, sinalou que "non achega ningunha medida" nin foi elaborada tendo en conta "a perspectiva de xénero" ou os criterios "feministas". "As mulleres non somos cousas, somos persoas", protestou, á vez que observou que "algo está a fallar" cando se pon en marcha este tipo de campañas.

Ao fío diso, o portavoz da formación rupturista, Luís Villares, pediu a dimisión de Pablo Taboada como alcalde de Palas de Rei (Lugo) após ser condenado por prevaricación e acoso laboral a unha funcionaria. En concreto, reclamou á Xunta que tome medidas e ao PP, que retire o seu apoio a quen concorreu ás eleccións nas súas filas.

O PP FALA DE "CONTINUIDADE"

Finalmente, o portavoz do PP no Hórreo, Pedro Puy, apuntou que esta campaña é "continuidade" da emitida o pasado 8 de marzo, Día Internacional da Muller, na que se facía constar que as mulleres son 'O máis grande de Galicia'.

"O importante, con independencia de que nos gusten máis ou menos as campañas, é que todos traballemos por concienciar á sociedade e por previr a violencia de xénero", resolveu Puy Fraga.

Dito isto, deixou claro que el non criticará este tipo de campañas institucionais enfocadas a erradicar esta secuela, aínda que admitiu que "algunhas" poden parecer "máis afortunadas que outras".