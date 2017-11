O aeroporto de Vigo é o que máis crece de Galicia e o de Santiago sitúase á cabeza de pasaxeiros

O aeroporto de Vigo rexistrou en outubro un total de 97.488 pasaxeiros e un incremento do 19%, o aumento máis alto de entre as tres terminais galegas. Con todo, o de Santiago de Compostela mantense á cabeza en número de persoas que o utilizaron e tamén experimenta un crecemento.

Pasaxeiros Embarcan No Aeroporto De Lavacolla | Fonte: Europa Press

Concretamente, o aeroporto de Lavacolla rexistrou o pasado mes 234.720 pasaxeiros, un 3,3,% máis que no mesmo mes do ano anterior. Do total de voos comerciais, 170.334 foron nacionais, un descenso do 3,4%, e 64.094 internacionais, ámbito no que se rexistrou un aumento do 26,5%.

Se se teñen en conta o número de operacións, e sempre segundo os datos publicados este luns polo Ministerio de Fomento, Lavacolla rexistrou un total de 1.997 en outubro de 2017, un 10,9% máis. Deste total, 1.763 correspóndense con voos comerciais --1.265 operados a destinos nacionais e 498 a internacionais--.

Durante o pasado mes, a terminal compostelá manexou máis de 247 toneladas de mercadoría, un 30,6% máis que en outubro de 2016.

No que vai de ano, o aeroporto de Santiago moveu preto de 2,3 millóns de pasaxeiros, un incremento do 4,3% que no mesmo período do ano anterior.

Un total de 18.396 aeronaves operaron na pista compostelá e o seu terminal de carga moveu máis de 2.201 toneladas de mercadorías neste período, un 20,4% máis que o ano anterior.

AEROPORTO DE PEINADOR

O aeroporto de Peinador rexistrou 97.488 pasaxeiros en outubro, un 19% máis con respecto a 2016. Deles, 96.945 foron voos comerciais e, deste total, 82.921 correspóndense con traxectos nacionais (12,5%máis) e 14.024 traxectos internacionais (70,5% máis).

No mes de outubro, en Peinador rexistráronse 1.1.36 voos, un 14,6% máis que o ano anterior, e, deles, 908 foron voos comerciais. Destes 908, 712 foron movementos nacionais e o resto (196) internacionais.

Pola terminal de carga pasaron 114 toneladas de mercadoría, o que supón un crecemento do 204,5%.

No que vai de ano, un total de 913.393 persoas usaron a terminal viguesa, un 11,2% máis que no mesmo período de 2016. Ademais, 10.662 aeronaves operaron en Peinador (8% máis) e a terminal de carga moveu máis de 558 toneladas de carga no primeiros dez meses do ano (36,4% máis).

AEROPORTO DE CORUÑA

Pola súa banda, o aeroporto de Alvedro, na Coruña, rexistrou en outubro un total de 100.948 pasaxeiros, un 2,4% máis que no mesmo mes do ano anterior. Deles, 99.835 utilizaron voos comerciais --89.457 traxectos nacionais e 10.378 internacionais--.

Se se toma como referencia o número de operacións, en Alvedro rexistráronse 1.517 voos (1,1% máis), dos cales 888 foron voos comerciais --764 nacionais e 124 internacionais--. Ademais, na terminal de carga movéronse máis de 10 toneladas en outubro.

No que vai de ano, 959.214 pasaxeiros usaron o aeroporto para desprazamentos, 7,5% máis con respecto ao mesmo período do ano pasado. Ademais, operaron un total de 13.807 aeronaves (4,4% máis) e o seu terminal de carga xestionou máis de 130 toneladas de mercadoría.