Os tres grupos da oposición en Galicia, En Marea, PSdeG e BNG, coincidiron este luns ao censurar que 15 anos despois de que o 'Prestige' vertese ao mar 63.000 toneladas e xerase unha marea negra que afectou á costa galega e á de Asturias, Cantabria e Francia o litoral aínda "non estea protexido" e mesmo "haxa retrocesos importantes" en materia de seguridade marítima.

Labores de limpeza de chapapote | Fonte: Europa Press

Fronte a iso, o día no que se cumpren 15 anos da maior catástrofe ambiental do século XXI en Galicia, o PPdeG si ve ás administracións "mellor preparadas" para facer fronte a unha catástrofe deste características pero aposta por facer un maior control en buques que transporte mercadorías perigosas.

En primeiro lugar, nunha rolda de prensa ofrecida este luns, a líder do BNG, Ana Pontón, criticou que as costas "non estean máis protexidas" que en 2003 e que se producisen "importantes retrocesos en materia de salvamento marítimo" que, ao seu xuízo, demostran que o Goberno "non aprendeu nada". "Se hoxe vivísemos unha situación desas características, Galicia mesmo estaría en peores condicións para enfrontala", advertiu.

"O único esperanzador desa catástrofe foi a experiencia de Nunca Máis, a emerxencia dunha nación galega que se auto organizou contra o chapapote que había nas praias pero tamén para loitar contra as mentiras, o engano e a incompetencia dos gobernos do PP", manifestou. Do mesmo xeito, pediu aos galegos que non "esquezan" que o portavoz de "aquel Goberno da mentira era Mariano Rajoy".

Na súa intervención, Pontón tamén denunciou que 15 anos despois do accidente "ningunha das promesas realizadas polo PP se fixo realidade" e que, por encima, "pretendan converter en negocio a seguridade marítima". "Non só privatizáronse dous remolcadores, senón que o Goberno de Feijóo vendeu dous helicópteros á empresa Inaer", asegurou para lembrar que foi un negocio "ruinoso" que acabou por "encarecer o custo deses servizos".

"NEGOCIOS ESCUROS CON INAER"

"Estamos a pagar máis a unha empresa como é Inaer, investigada pola adxudicación irregular dos servizos de helicópteros de extinción de incendios", lembrou en relación á investigación do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto. Por iso, denunciou a existencia de "puntos de conexión" entre o "negocio escuro" da loita contra os incendios e o salvamento marítimo.

Ante iso, avanzou que o BNG pedirá na Cámara galega os expedientes, tanto da venda dos helicópteros como dos remolcadores, así como os relativos á "adxudicación supostamente irregular" dos servizos de loita contra os incendios.

Ademais, propuxo a elaboración dun plan de continxencia de loita contra contaminación, así como recuperar o proxecto de investigación das mareas negras, facer un seguimento da saúde das persoas que participaron na limpeza do chapapote e estudar o estado no que se atopan as zonas afectadas.

PSdeG, MÁIS MEDIDAS

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, tamén lamentou que as ensinanzas extraídas do accidente e as súas consecuencias non desen lugar á posta en marcha de "políticas efectivas" enfocadas a evitar unha "nova catástrofe".

Preguntado en rolda de prensa por esta cuestión, lembrou a polémica xurdida após o afundimento do 'Prestige' ao redor da localización de portos de refuxio para casos similares e que, a día de hoxe, na súa opinión, "seguen sen estar designados".

Adicionalmente, en canto ao ámbito xudicial, en plena "batalla internacional" sobre quen asume as responsabilidades financeiras da catástrofe, recalcou que lle parece parece "unha xustiza demasiado como para ser xustiza". "15 anos despois aínda estamos a discutir quen ten que pagar", censurou.

RESPONSABLES, "PREMIADOS"

Tamén este luns, o portavoz de En Marea, Luís Villares, criticou que os "responsables políticos" da catástrofe ambiental rexistrada en novembro de 2003 "mellorasen a súa posición" mentres que as medidas prometidas polo Partido Popular "seguen en papel mollado"."Se hai algo peor que o chapapote no mar e o lume na terra son os políticos de papel que fan bonitas promesas que despois non cumpren", manifestou.

Neste sentido, do mesmo xeito que os seus homólogos no BNG e o PSdeG, considerou que "sieguen sendo noticia as facturas pendentes de pagar e a ausencia de medidas para evitar que algo similar volva ocorrer". "Non houbo máis resposta que a decisión do PP de premiar aos incompetentes mellorando a posición dos responsables da catástrofe", asegurou.

Neste punto, cargou contra o feito de que o "señor dos hilillos de plastilina, Mariano Rajoy," sexa na actualidade presidente do Goberno ou que o "recambio de Cuiña" presida a Xunta mentres as medidas propostas polo seu partido, o PP, "quedaron en papel mollado". "Que pasaría hoxe se o 'Prestige' volvésese a producir?", cuestionou.

POSTURA DO PP

Pola súa banda, preguntado respecto diso, o portavoz parlamentario do PPdeG asegurou que as administracións están hoxe "mellor preparadas" para afrontar un accidente destas características "fundamentalmente pola propia experiencia" así como por "as medidas tomadas desde entón".

Con todo, asegurou "ter a impresión" de que se puxo "pouca énfase" en cuestións relacionadas co "tráfico internacional de sustancias perigosas polo corredor de Fisterra". Así, sinalou que as propias sentenzas xudiciais sobre o 'Prestige' reflexionan sobre o feito de que "buques que teñen defectos estruturais" poidan "ter un permiso de navegación" ou "ter un seguro que, ademais, é insuficiente para cubrir os danos que causan".

Ademais, tamén censurou que "armazóns empresariais" consigan que, "cada vez que hai un accidente destas características", "desapareza o responsable último". "E a propia Unión Europea aínda non fixo nin sequera o que fixeron os Estados Unidos, a obrigatoriedade do dobre casco", lamentou.

Neste sentido, destacou que "onde hai que traballar é en vixiar quen transita polo corredor de Fisterra e en que condicións faio". "Saber que carga chega e garantir que, no caso de que haxa un accidente, o responsable último desa actividade empresarial poida responder os danos causados", subliñou.