Incautan case 20 centolas en Bueu (Pontevedra) un día antes de que se levante a veda para a extracción

Efectivos da Garda Civil incautáronse de case unha vintena de centolas en Bueu (Pontevedra) un día antes de que se levantase a veda para a extracción deste marisco, a cal se pode realizar desde este luns.

Remitindo Nota De Prensa | Fonte: Europa Press

Concretamente, o marisco foi requisado no marco dunha operación de vixilancia que realizou a Garda Civil de Marín no polígono industrial de Bueu. Este domingo, un día antes de que se levantase a veda, axentes interceptaron unha furgoneta na que viaxaban tres cidadáns portugueses que transportaban preto dunha vintena de centolas.

Os feitos sucederon sobre as 17,00 horas, momento en que a Garda Civil deu o alto á furgoneta con matrícula portuguesa. Unha vez identificados os seus ocupantes, comprobaron a parte posterior do vehículo.

Nese momento, verificaron que levaban un salabardo que contiña 16 centolas, cun peso aproximado de 25 quilos. Esta especie estaba nese momento en veda.

Así as cousas, a Garda Civil incautouse do salabardo que contiña as 16 centolas e intervéuselles tamén os útiles que levaban para a pesca submarina.

DENUNCIA ADMINISTRATIVO

Os ocupantes da furgoneta foron denunciados por dúas infraccións administrativas, sancionadas pola vixente Lei de Pesca de Galicia. Por unha banda, por pescar especies en época de veda e, en segundo lugar, por pescar en lugar non autorizado.

O marisco comisado entregouse baixo recibo no comedor benéfico das Monxas de Marín.