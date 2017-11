O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, tachou este luns de "corrupto" ao director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, mentres o seu homólogo no PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, subliñou que é "insustentable" que siga no seu cargo.

En primeiro termo, en rolda de prensa, o socialista vinculou a súa petición de cesamento tanto á vaga de incendios que tivo lugar o pasado mes de outubro como á investigación xudicial aberta sobre el pola contratación dos helicópteros.

Neste sentido, advertiu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "cada minuto que pasa" no seu posto "compromete máis a súa credibilidade ética" e a súa "credibilidade reformista" en materia de loita contra incendios. De feito, considerou "incompatible" o seu anunciado "propósito de emenda" coa continuidade de Fernández-Couto, responsable durante dúas décadas da política forestal autonómica.

De igual modo, o líder da formación rupturista atribuíu a trintena de medidas anunciada na Cámara a que Feijóo está "queimado" e "tenta rexenerar a súa imaxe", aínda que non pasou por alto que esas propostas "llas escribiu un corrupto".

Devandito isto, após considerar esas promesas "unha gran máscara de Entroido", sinalou que moitas delas están xa incluídas na lei vixente pero "non se cumpren". Sumado o "incumprimento" da lei á "corrupción", esixiu a marcha de Fernández-Couto.

Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, aludiu tamén á imputación deste alto cargo da Consellería de Medio Rural para acusar ao PP de pretender "converter en negocio" tanto a extinción de incendios como o salvamento marítimo con medios aéreos.

Así, nunha rolda de prensa ofrecida este luns, avanzou que a súa formación pedirá na Cámara os expedientes relativos á adxudicación dos servizos de extinción aéreos a Inaer que están a ser investigados así como os correspondentes á venda de dous helicópteros a esta empresa, entre outra documentación.

COMISIÓN PARLAMENTARIA

Sen abandonar as cuestións relativas aos incendios e a ordenación forestal, Leiceaga requiriu ao PP que a comisión parlamentaria anunciada sirva para analizar as causas da última vaga de incendios e se a resposta das administracións foi "adecuada", así como para deseñar cambios nas políticas agraria, forestal e de prevención e extinción de incendios.

Trátase, segundo as súas palabras, de pór en marcha "unha política de país" que evite que situacións como as vividas o 15 de outubro repítanse, de modo que reclamou que as conclusións desta comisión estean listas nun prazo aproximado de seis meses.

Após expor que impulsar a comisión nestes termos será "un indicador" de se o compromiso de Feijóo é "real" ou só "cosmético", o dirixente socialista advertiu de que pedirá unha comisión de investigación no caso de que o PP non actúe. Acerca de se aceptaría activar a única investigación parlamentaria de que dispón a oposición por lexislatura para este caso, preferiu "ir aos poucos" sen descartar nin confirmar aínda ese extremo.

Algo similar dixo Luís Villares a continuación, desde o convencemento de que a comisión ha de servir para "facer un diagnóstico" da situación e propor medidas "alternativas" tanto en materia forestal como de emerxencias, sobre o medio rural e o conxunto do territorio.

De feito, lembrou que o seu grupo xa expuxo no recente Debate sobre o Estado da Autonomía un "pacto polo territorio" a todos os grupos. "Non nos acordamos agora, como Feijóo, ante a onda dos incendios", salientou, para sinalar a importancia que o seu grupo lle confire á organización do mapa.

POSTURA DO PPDEG

Pola súa banda, o PPdeG confiou en que este órgano parlamentario sirva para chegar a acordos coa oposición sobre propostas que permitan "reducir o risco de incendios" así como de ondas de lumes como a rexistrada no pasado mes de outubro e que arrasou case 50.000 hectáreas.

Así mesmo, asegurou que o Parlamento "estivo á altura" desta problemática. Neste sentido, destacou a propia comparecencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ou as respostas do vicepresidente Alfonso Rueda para informar sobre esta vaga de lumes.

Após iso, aproveitou para pór en valor o "compromiso do Goberno central" con Galicia. "Estivo con Galicia antes, durante e despois da vaga de incendios", manifestou para destacar tamén as medidas aprobadas polo Executivo estatal para facer fronte a esta problemática.

Por último, mostrou o seu desexo de que todas as administracións "implíquense" para axudar aos afectados non só en cuestións económicas, senón tamén a través de medidas como a "avaliación dos danos".