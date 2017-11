A Xunta reforzará con catro funcionarios máis os xulgados especializados en cláusulas chan da Coruña e Vigo

O vicepresidente da Xunta e titular de Xustiza, Alfonso Rueda, confirmou que se reforzará con catro funcionarios os xulgados especializados en cláusulas chan en Galicia, dúas para cada un dos existentes na Coruña e Vigo.

12,30H, Ou Vicepresidente Dá Xunta, Alfonso Rueda, Comparecerá En Rolda De Prens | Fonte: Europa Press

Rueda participou este luns na reunión da comisión de coordinación do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) en Madrid, onde se fixaron as necesidades xudiciais para manter os dous xulgados especializados que hai na Coruña e Vigo e poder resolver o alto número de demandas existentes e que se prevén.

Desta forma, o catro funcionarios cos que se reforzarán estes xulgados sumaranse ao dez que xa se dedican en exclusiva a estes labores (tres en cada un destes dous), ao que hai que sumar os xulgados de Lugo e Ourense, con moitas menos demandas, segundo o propio Rueda comentou.

"Espero que, en consonancia co esforzo (da Xunta), o ministerio poña máis xuíces e máis letrados se así llo indican desde o consello", agregou.

Neste sentido, o responsable de Xustiza do Goberno galego manifestou que, como se "prevía", cumpriuse o incremento no número de demandas, que están por encima das 2.000 cada xulgado. Respecto diso, agregou que é previsible que siga esta tendencia e por iso estableceuse a necesidade de reforzar.

Así, o vicepresidente do Executivo autonómico precisou que Galicia prefería que se seguise o mesmo sistema que se utilizou para resolver o conflito pola venda de preferentes, cando se podían presentar as demandas en calquera xulgado sen ter que acudir ao da capital de provincia (a Vigo, no caso de Pontevedra).

Con todo, neste caso o CGPJ preferiu crear os xulgados específicos nas capitais provinciais e, neste sentido, Rueda garantiu que a Xunta "acatará" as decisións que se adopten para reforzalos.

PIDE ESFORZO Ao MINISTERIO

"Sometémonos ás decisións que haxa", dixo para, a continuación, esperar que o ministerio realice o mesmo "esforzo" que o Executivo autonómico e tamén aumente os seus medios nestes xulgados (con xuíces, por exemplo). E así, xuntos, "dar resposta á necesidade" ante os miles de demandas cidadás.

Preguntados por se hai algún risco de saturación, dixo que, precisamente, do que se trata, é de "todo o contrario". "O que imos tentar é que non se colapse e que se vaian impondo sentenzas", indicou, ao tempo en que confiou en que agora, aínda que se prevén máis demandas, tamén aumentará o número de fallos xudiciais.