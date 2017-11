Jorge Tuñas volverá á Alcaldía de Negreira despois de ser absolto da suposta apropiación indebida duns móbiles

O socialista Jorge Tuñas volverá á Alcaldía de Negreira (A Coruña) unha vez que xa é firme a súa absolución xudicial pola suposta apropiación indebida duns teléfonos móbiles, un caso que derivaba dunha etapa anterior como rexedor da localidade.

Tuñas dimitira en abril, pero continuou como edil do PSOE, mentres o substituía no cargo Manuel Ángel Leis, que este xoves, nun pleno que se celebrará ás 20,00 horas, devolveralle o bastón de mando.

"O meu compromiso cos veciños era de catro anos", trasladou Tuñas, en declaracións a Europa Press, á vez que manifestou a súa satisfacción por poder volver á Alcaldía.

O dirixente socialista foi absolto en xullo polo Xulgado do Penal número 1 da Coruña no caso da presunta apropiación de 18 teléfonos móbiles durante a súa etapa á fronte do consistorio nicrariense entre os anos 2009 e 2011.

Logo de presentar a súa dimisión a mediados do pasado mes de abril, Tuñas abrira a porta a volver á Alcaldía no caso de que queda absolto.

DENUNCIA

O socialista foi alcalde de Negreira entre 2009 e 2011, ano no que o PSOE, a pesar de vencer en votos nas eleccións municipais, non obtivo maioría absoluta, polo que comezou a gobernar unha coalición entre o Partido Blanco de Negreira e o PP.

A denuncia pola que foi investigado partía da etapa no goberno do Partido Blanco e PP, que detectaron que varios terminais de telefonía móbil propiedade do Concello non foran devoltos.