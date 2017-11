O PSdeG de Gonzalo Caballero formaliza as súas dúas primeiras xestoras, nas provincias de Ourense e A Coruña

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, formalizou este luns as súas dúas primeiras xestoras, as que rexerán o partido a nivel provincial tanto na Coruña como en Ourense.

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero | Fonte: Europa Press

No primeiro dos casos, a decisión é consecuencia da renuncia de Julio Sacristán como líder provincial, de modo que ao equipo que comandará o vicesecretario xeral do PSdeG, Pablo Arangüena, tocaralle pilotar a organización até as primarias e o congreso.

Co coruñés estará o alcalde de Ames, José Miñones; a coruñesa Eva Martínez Acón, a naronesa Catalina García Blanco, o cedeirense Xavier Carro, a sadense Raquel Bolaño e a compostelá Rosario Valledor.

En canto a Ourense, a conformación dunha xestora responde á verificación de que máis da metade da executiva á fronte da cal estaba Raúl Fernández dimitiu, tal e como se fixo chegar a Ferraz a finais do mes pasado.

Así pois, o secretario de Emigración do PSdeG e alcalde de Petín, Miguel Bautista, capitaneará a formación en compañía do concelleiro en Coles José Antonio Corral, a ourensáns Concepción García Lozano e Pablo López Vidal e a portavoz en Xinzo, Elvira Lama.

A diferenza do caso da Coruña, en Ourense os procesos xa teñen data: as primarias serán o 17 de decembro e, de haber segunda volta, votarase o día 30; e o congreso queda para o 20 de xaneiro.

ESCOLA DE FORMACIÓN

A designación destas xestoras non é a única decisión que tomou a executiva do PSdeG na súa reunión deste luns, senón que, como comunicou o propio Caballero en rolda de prensa, púxose en marcha a escola de formación para militantes 'Ceferino Díaz'.

Trátase, segundo as súas propias palabras, do "cumprimento dun compromiso" da súa campaña de primarias e leva por nome o dun socialista "de referencia" polo seu "compromiso" co país.