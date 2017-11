Siemens Gamesa comunicou aos sindicatos a súa previsión de despedir a 408 traballadores no próximos tres anos nas diferentes plantas que a compañía ten distribuídas por toda España.

Aeroxerador de Siemens Gamesa | Fonte: Europa Press

Gamesa conta con dúas plantas en Galicia con 358 empregados, unha fábrica de pas no Concello das Somozas (A Coruña) e outra de reparación de multiplicadoras --pezas para o xiro dos aeroxeradores-- en Sigüeiro, no coruñés municipio de Oroso.

Segundo explica a Europa Press, Francisco Méndez, o responsable estatal de renovables de CC.OO., prevese que a incidencia dos despedimentos en Galicia "sexa moi pouca", de forma que non afecte a ningunha destas dúas plantas, e tan só a algún posto de traballo dos 44 cos que conta a unidade de mantemento en Santiago, aínda que non hai cifras pechadas.

Pola súa banda, segundo informou a empresa a Europa Press, na reunión que se celebrou por vídeo conferencia este luns cos sindicatos, trasladouse á representación sindical que a previsión é despedir a 408 traballadores en España, dos cales 341 serían durante 2017, contando desde o pasado 30 de setembro.

O próximo 23 de novembro celebrarase a primeira reunión da mesa negociadora, na que esperan que a multinacional achegar datos e concrete as súas intencións.

PROPOSTA DE UXT

Pola súa banda, a Federación de Industria, Construción e Agro de UXT (UXT Fica) rexeitou os plans anunciados este luns por Siemens Gamesa de despedir a un total de 408 traballadores en España e propuxo á dirección da compañía que, no caso de que se produza algún axuste de persoa, sexa negociado e leve a cabo mediante baixas voluntarias e prexubilacións.

UXT Fica denunciou que os traballadores procedentes de Gamesa sufriron distintas reestruturacións desde o ano 2012, tanto corporativas como operativas, e lembrou á dirección de Siemens Gamesa que no seu día se comprometeu a que a fusión non afectase o emprego e que, no caso de que levase a cabo "algún axuste puntual", sería a través de medidas negociadas cos sindicatos e de carácter "non traumático".

Así, a federación sindical insistiu en que calquera axuste de persoal debe ser negociado, para o que propuxo que se efectúe mediante baixas voluntarias espaciadas no tempo e prexubilacións a tres anos a partir dos 55 anos de idade.

De igual maneira, reclamou á empresa información adicional con respecto ao criterio de afectación que utilizou á hora de cuantificar os despedimentos, co fin de "revisar a situación dos colectivos máis vulnerables" e o procedemento polo cal Siemens Gamesa "ten a obrigación de enviar o detalle de afectados por país ao Comité de Empresa Europeo do Grupo Siemens".

UXT Fica entende que se trata dunha compañía española que cotiza no Ibex 35 e cuxa representación legal "non está vinculada ao Comité Europeo", polo que puxo en mans do seu departamento xurídico o procedemento seguido pola dirección, ao considerar que a primeira en dispor da información sobre a afectación das medidas de reestruturación en España "debería ser a representación española". "Ao non producirse así, vulnerouse presuntamente o dereito á información que establece a lei española", explicou.

VISIÓN DE ELA

Así mesmo, aínda que a compañía non puntualizou como distribuirá os despedimentos, fontes de ELA consultadas por Europa Press aseguraron que, na Comunidade Autónoma Vasca e Navarra, o plan non afectará as plantas produtivas, situadas en Mungia (Biscaia), Asteasu (Guipúzcoa) e Aoiz (Navarra), polo que afectaría a oficinas ou centros de I+D.

Siemens Gamesa anunciou a pasada semana un plan de reestruturación de até 6.000 empregos nun total de 24 países. O grupo, que ten un cadro aproximado de 4.000 persoas en España, --600 en Guipúzcoa e Biscaia-- deu a coñecer o pasado luns os seus resultados do primeiro semestre, no que alcanzou uns ingresos de 5.022 millóns de euros no seu primeiros seis meses como empresa fusionada, após a integración entre o fabricante de aeroxeradores e a filial eólica do grupo alemán, o que supón unha caída do 12% respecto ao mesmo período do ano anterior.