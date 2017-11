Seis detidos por un suposto delito de tráfico de drogas en Ourense e desarticulados tres puntos de venda

A Garda Civil de Ourense detivo a seis personas como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas e desarticulou tres puntos de venda na provincia.

Efectos incautados na Operación Imperio | Fonte: Europa Press

Segundo informa nun comunicado, a denominada Operación Imperio contra a delincuencia organizada e antidroga comezou o pasado venres, 10 de novembro. Até o momento danse por desarticulados tres puntos de venda de sustancias estupefacientes, a pequena e mediana escala, situados no Carballiño, Xinzo de Limia e A Gudiña.

No marco da operación hai seis detidos como presuntos autores de delito de tráfico de drogas: J.V.B (51 anos), veciño A Gudiña; D.B.C. (33 anos), veciño de Barbadás; E.C.G. (27 anos), veciño do Carballiño; S.V.V.M. (33 anos), venezolana e veciña O Carballiño; J.F.R.A. (43 anos), veciño do Carballiño; e R.O.G. (41 anos), veciño da Mezquita.

Durante os últimos días, os axentes realizaron catro rexistros domiciliarios, incautando 9.100 gramos de marihuana e 1.500 gramos de haxix, así como pequenas cantidades de cocaína e heroína, cun valor no mercado total de 30.000 euros e 4 básculas de precisión.

Así mesmo, interveuse un revólver e abundante munición, dous turismos e unha importante cantidade de diñeiro en metálico.

PRISIÓN PARA TRES

Os detidos e efectos intervidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 1 do Carballiño, que determinou o ingreso en prisión para tres deles. Dita operación continúa aberta e non se descartan máis detencións nas próximas horas.