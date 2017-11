(AM) Condenado a 47 anos de prisión o home declarado culpable do dobre asasinato de Arbo (Pontevedra)

O maxistrado presidente do Tribunal do Xurado da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra que declarou a Arturo D.S. culpable do dobre crime de Beatriz Domínguez e Sergio Rodríguez, cuxos cadáveres foron localizados en xullo de 2015 nun monte da localidade pontevedresa de Arbo, condenouno a unha pena total de 47 anos de prisión.

Tal e como consta na sentenza, o xuíz considera ao home autor de dous delitos de asasinato con aleivosía por causar a morte "intencionada e voluntaria" de Beatriz e de Sergio, "de forma sorpresiva, sen que tivesen posibilidade ningunha de reaccionar nin de defenderse polo inesperado e repentino da acción", aproveitando o lugar boscoso no que se atopaban de madrugada.

Ademais, entende que concorre nos dous asasinatos a circunstancia agravante de aproveitamento de lugar e tempo, o que facilitou a impunidade do delincuente; e no asasinato de Beatriz a circunstancia agravante de parentesco, xa que era a súa excompañeira sentimental e nai dunha filla en común.

O maxistrado manifesta que, "en atención a todas as circunstancias e a despreciable e execrable natureza dos feitos", procede impor ao acusado 24 anos de prisión polo asasinato de Beatriz e 23 anos polo asasinato de Sergio. No entanto, de acordo co Código Penal, fixa en 40 anos de prisión o límite máximo de cumprimento efectivo da condena.

Tamén lle priva da patria potestade respecto da súa filla, e prohíbelle achegarse a menos de 200 metros e comunicarse por calquera medio durante 33 anos cos parentes até o segundo grao de consanguinidad das vítimas. Con esta medida preténdese "protexer aos familiares de posibles situacións que puidesen desencadear calquera tipo de reaccións ou incidentes".

INDEMNIZACIÓNS

O home tamén deberá indemnizar á súa filla en 300.000 euros; aos pais de cada unha das vítimas en 150.000 euros (o pai de Sergio faleceu un ano despois, polo que a súa metade será para os seus herdeiros); á irmá de Beatriz e titora da menor en 100.000 euros; e aos outros dous irmáns de Beatriz e o irmán de Sergio en 25.000 euros para cada un.

Ademais, deberá indemnizar ao Estado en case 12.000 euros e deberá facer fronte tamén ás costas, incluídas as da acusación particular. Contra a sentenza pódese interpor un recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de 10 días.

Con iso, aínda que a defensa mantiña a inocencia de Arturo D.S. e pedía a súa libre absolución, a pena aproxímase ás peticións que realizaron tanto o Ministerio Público como as acusacións particular --exercida polas familias dos falecidos-- e popular --exercida pola Xunta--.

FEITOS PROBADOS

O pasado 24 de outubro, o xurado declarou probado por unanimidade que Beatriz e Arturo mantiveron unha relación sentimental durante un nove anos, froito da que naceu unha filla --que no momento dos feitos tiña nove anos--; e que pouco antes do verán romperon a súa relación sentimental, cesaron a convivencia, e ela iniciou unha relación sentimental con Sergio.

Así mesmo, considera probado que Arturo mantiña un comportamento "posesivo, controlador e violento" con Beatriz, á que vixiaba de maneira continua por diferentes vías e medios; e que na madrugada do 3 de xullo, Arturo seguiu a Beatriz e Sergio até un lugar afastado no monte e, "coa intención de acabar coas súas vidas, disparoulles á cabeza cunha escopeta".