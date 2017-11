Buscan con cans de rastrexo a un octoxenario desaparecido desde o domingo en Poio (Pontevedra)

Efectivos coordinados pola Guardia Civil buscan con cans de rastrexo a un octoxenario desaparecido desde que saíu a dar un paseo na tarde do domingo no municipio de Poio (Pontevedra).

Ancián desaparecido en Poio | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, este martes no operativo, que se centra na zona de monte de Fraga Moreira, en Poio, participan patrullas da Benemérita e cans de procura do corpo desprazados de Ourense.

O luns no marco dun "amplo dispositivo" un helicóptero da Guardia Civil colaborou no rastrexo, xunto coa unidade de cans de procura de Ourense.

O octoxenario desaparecido, Francisco, Rodriño Ucha, de 84 anos, saíu ás 17,00 horas do domingo día 12 de novembro a dar un paseo polas inmediacións da súa casa no Muiño, San Xoán, e, como adoitaba volver sobre as 19,00 horas, após esperar que regresase, denunciaron a súa desaparición na madrugada do día 13.