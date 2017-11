Rescatada unha muller após quedar atrapada no interior do seu turismo despois de saírse da vía en Santiago

Unha muller resultou ferida de carácter leve após saírse da vía co seu turismo no Eixo, en Santiago de Compostela, na madrugada deste martes. A condutora quedou atrapada por unha perna no interior do vehículo e tivo que ser excarcerada polos bombeiros.

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 00,00 horas deste martes un particular alertou ao servizo de emerxencias dunha muller atrapada no interior dun turismo envorcado, na estrada que une Santa Lucía e Aríns, debaixo da Ponte da AVE.

Por iso, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) requiriu a intervención do persoal sanitario e dos Bombeiros de Santiago. Así mesmo, solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e de Protección Civil da cidade.

A condutora, B.M.S., de 31 anos, unha vez excarcerada, recibiu asistencia sanitaria no lugar do sinistro por persoal dunha ambulancia medicalizada do 061 desprazada ao momento, pero non requiriu traslado, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.