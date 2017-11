(AV) Os prezos soben un 1,1% en outubro, pero a inflación interanual baixa ao 1,5% en Galicia

O índice de prezos de consumo (IPC) subiu en Galicia un 1,1% en outubro respecto ao mes anterior, pero recortou tres décimas taxa interanual até situarse no 1,5%, por baixo da media estatal (1,6%), que tamén baixa.

Bar | Fonte: Europa Press

No que vai de 2017, os prezos acumulan na Comunidade galega unha evolución positiva, en concreto do 0,6%, de acordo cos datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O IPC subiu un 0,9% en outubro respecto ao mes anterior en España, pero baixou dúas décimas a súa taxa respecto de hai un ano, até o 1,6%. No comportamento interanual influíron os prezos das gasolinas, das pezas de vestir e da electricidade, que subiron menos que en outubro de 2016, así como o abaratamento do gas, do transporte aéreo, dos automóbiles e dos paquetes turísticos.

