(AM) Os prezos soben un 1,1% en outubro, pero a inflación interanual baixa ao 1,5% en Galicia

O índice de prezos de consumo (IPC) subiu en Galicia un 1,1% en outubro respecto ao mes anterior, pero recortou tres décimas a taxa interanual até situarse no 1,5%, por baixo da media estatal (1,6%), que tamén baixa.

Bar | Fonte: Europa Press

No que vai de 2017, os prezos acumulan na Comunidade galega unha evolución positiva, en concreto do 0,6%, de acordo cos datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O IPC subiu un 0,9% en outubro respecto ao mes anterior en España, pero baixou dúas décimas a súa taxa respecto de hai un ano, até o 1,6%. No comportamento interanual influíron os prezos das gasolinas, das pezas de vestir e da electricidade, que subiron menos que en outubro de 2016, así como o abaratamento do gas, do transporte aéreo, dos automóbiles e dos paquetes turísticos.

Deste xeito, a subida intermensual en Galicia (1,1%) é superior en dúas décimas á estatal (+0,9%), aínda que a interanual baixa máis na Comunidade (tres décimas menos que setembro até o 1,5%) que a media (descenso de dúas décimas até o 1,6%).

O IPC interanual arrincou 2017 cun 3,2% en Galicia, nunha taxa que, con algunha subida, descendeu paulatinamente ao longo do ano até quedar no 1,5%, a súa cifra máis baixa desde finais de 2016.

Os prezos subiron en outubro fronte a setembro en Galicia, principalmente, logo de dispararse os de vestido e calzado (+12,3%). Séguelle a vivenda (1,6%), alimentos e bebidas non alcohólicas (0,8%) e o ensino (+0,7%). No outro extremo, baixan lecer e cultura (-1,2%) e comunicacións (-0,2%).

En comparativa con outubro do ano pasado, a subida lidéraa o transporte e a vivenda, ambos cunha alza do 2,7%. Tanto hoteis, cafés e restaurantes, como bebida alcohólicas e tabaco elévanse un 2%. Alimentos e bebidas e non alcohólicas increméntanse un 1,8%. Despois atópanse ensino (+1%), lecer e cultura (+0,6%), comunicacións (+0,5%), medicamento (+0,5%) e vestido e calzado (+0,5%). Tan só o enxoval descende (-0,1%).

No que vai de ano, hai un avance do 0,6%, os maiores aumentos protagonízanos os hoteis, cafés e restaurantes (+2%), alimentos e bebidas non alcohólicas (+1,6%), bebidas alcohólicas e tabaco (+1,5%) e transporte (+1,3%). En cambio, hai baixada do 2,1% en calzado e roupa, lecer e cultura (-1,8%) e enxoval (-0,2%). DATOS ESTATAIS

A taxa interanual de outubro é a décimo cuarta positiva en España que encadea o IPC interanual e implica que os prezos son hoxe uns 1,6% superiores aos de hai un ano.

O IPC interanual arrincou o ano no 3%, a súa taxa máis alta desde outubro de 2012. En febreiro repetiuse o mesmo porcentaxe, pero en marzo, por primeira vez en sete meses, a inflación recortou a súa taxa interanual até o 2,3%.

Após varias subidas e baixadas posteriores, o IPC interanual situouse en agosto no 1,6%, unha décima máis que en xullo, e escalou até o 1,8% en setembro. Desta forma, co retroceso rexistrado en outubro, a taxa interanual do IPC descende após dous meses consecutivos de alzas.

No décimo mes do ano, o Índice de Prezos de Consumo Harmonizado (IPCA) reduciu unha décima a súa taxa interanual, até o 1,7%, á vez que a variación mensual situouse no 0,6%.

En termos mensuais (outubro sobre setembro), o IPC subiu un 0,9%, lixeiramente por baixo do que o fixo no mesmo mes de 2016, cando aumentou un 1,1%.

A inflación subxacente, que non inclúe os prezos dos produtos enerxéticos nin dos alimentos non elaborados, baixou en outubro tres décimas, até o 0,9%, situándose sete décimas por baixo da taxa xeral do IPC.

No retroceso do IPC interanual de outubro influíu a baixada en máis dun punto, até o 2,2%, da taxa de transporte, motivada pola menor subida dos carburantes respecto de hai un ano e o descenso dos prezos do transporte aéreo e dos automóbiles.

Tamén contribuíu a diminución nunha décima, até o 0,5%, da taxa de vestido e calzado; a baixada en sete décimas, até o 2,2%, da taxa de vivenda polo abaratamento do gas e a menor subida dos prezos da electricidade, e o recorte en tres décimas, até o 1,5%, da taxa de lecer e cultura, polo menor custo dos paquetes turísticos.

Pola contra, en outubro destacou o aumento en máis dun punto da taxa interanual do grupo de alimentos e bebidas non alcohólicas, até o 2,3%, polo encarecemento das froitas fronte á estabilidade que rexistraron en igual mes do ano pasado.

OS PREZOS AUMENTAN EN TAXA MENSUAL

En termos mensuais, o IPC subiu un 0,9% respecto de setembro polas subidas experimentadas nos prezos do vestido e o calzado, na electricidade e nalgúns alimentos.

En concreto, o grupo de vestido e calzado elevou un 11,1% os seus prezos no mes de outubro pola temporada de inverno, mentres que o de alimentos subiu un 1,2% os seus prezos polo encarecemento das froitas, os legumes e as hortalizas; e a vivenda elevou un 1,4% a súa taxa mensual polo encarecemento da electricidade.

No lado contrario, o grupo de lecer e cultura rexistrou unha taxa mensual do -1,6% polo abaratamento dos paquetes turísticos após o verán, e o grupo de hoteis recortou un 0,3% os seus prezos polos servizos de aloxamento.

A ROUPA DE MULLER E AS FROITAS, O QUE MÁIS SOBE NO MES

Por rúbricas, as que máis elevaron os seus prezos en taxa mensual foron as pezas de vestir de muller (+13,9%), as froitas frescas (+13,1%), as pezas de vestir de home (+11,5%) e a roupa de neno e bebé (+11,4%).

Pola contra, os maiores descensos mensuais rexistráronse no transporte público interurbano (-4%), o turismo e a hostalaría (-1,4%) e o azucre (-1,2%).

En taxa interanual, as rúbricas que experimentan os maiores descensos de prezos son as patacas e os seus preparados (-8,9%), os obxectos recreativos (-2,7%) e os electrodomésticos (-2,1%).

No lado oposto, os maiores ascensos de prezos no último ano experiméntanos as froitas frescas (+10,1%), os legumes e hortalizas frescas (+8,8%) e os aceites e graxas (+8,2%).

SOBEN AS TAXAS MENSUAIS EN TODAS AS COMUNIDADES

En taxa mensual, os prezos subiron en outubro en todas as comunidades autónomas, principalmente en Aragón, Castela-A Mancha, Estremadura e A Rioxa (+1,3%) e en Murcia (+1,2%).

Seguíronlles Andalucía, Castela e León e Galicia (+1,1%); Asturias, Comunidade Valenciana e País Vasco (+1%); Navarra (+0,9%); Canarias, Cantabria e Cataluña (+0,8%), Madrid (+0,6%) e Baleares (+0,4%).

En termos interanuais, todas as comunidades presentaron taxas positivas en outubro, quince delas menores ás de setembro. A taxa máis elevada corresponden a Cataluña (+1,9%) e a máis baixa a Murcia, cun 0,9%.