A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, defendeu este martes que o proceder do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, no procedemento de adxudicación de helicópteros de loita contra o lume foi "correcto", e eludiu responder á pregunta de se o manterá no caso de que se abra xuízo oral contra el.

A conselleira de Medio Rural, no atril, con Fernández-Couto ao fondo | Fonte: Europa Press

Preguntada após a súa intervención no 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', a titular de Medio Rural apelou á "sensatez", para preguntarse se "aqueles que nun momento determinado denunciaron pola realización dese proceso van volver a denunciar agora".

E é que, segundo destacou, ante a presenza do propio implicado, no auditorio do Hostal dous Reis Católicos, "eses contratos" tívoos "que volver facer" ela "agora mesmo".

Vázquez argumentou que o feito polo que o xulgado investiga a Fernández-Couto é "un tema de fai cinco anos, do ano 2012", e asegurou que "nunca" o "ocultou" a Xunta de Galicia. "No mes de abril, pois houbo unhas declaracións", expuxo.

Sobre os contratos, explicou que entón "se fixeron por vía de urxencia, de emerxencia", igual que os tivo "que volver facer" ela "agora mesmo".

"É dicir, aqueles que reclaman nun momento determinado como tiña o operativo, o operativo organizouse e reorganizouse rapidamente, pero cun sistema, e ese sistema é o de emerxencia", profundou.

De acordo co seu argumento, iso é "algo que se fixo tamén no ano 2012", polo que opinou que "debe imperar a sensatez". "Eu formulo a pregunta: aqueles que nun momento determinado denunciaron pola realización dese proceso, van volver a denunciar agora?", dixo.

A partir de aí, apostou por deixar "que a xustiza faga o seu traballo", pero matizando que entende e polo que lle "trasladan" que "o realizado foi correcto". "Do mesmo xeito que entendo que o que realicei eu agora mesmo tamén foi correcto", resolveu.

ANTECEDENTES E SITUACIÓN ACTUAL

O director xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto, atópase investigado por un suposto delito de prevaricación nunha causa aberta polo xulgado de instrución número 3 de Santiago pola adxudicación do servizo de helicópteros de loita contra incendios nas campañas 2011, 2012 e 2013.

A instrución iniciouse após unha denuncia presentada pola Fiscalía no ano 2013. Ademais de Fernández-Couto --que xa declarou como investigado en abril-- atópanse investigados o exsecretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural Francisco José Vidal Pardo e o ex subdirector xeral de prevención contra incendios José Carlos Costas López.

Nestes momentos o maxistrado titular do xulgado está á espera dun informe do Seprona, que considera complexo, para poder tomar unha decisión sobre a causa. "En principio, e sen prexuízo de que á vista do informe póidanse tomar outras decisións, esta sería a única dilixencia de investigación pendente para poder pechar a causa", informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En agosto de 2012, a CIG presentou ante a Fiscalía denuncia por adxudicación a Inaer dos helicópteros polo que consideraba un delito de prevaricación ao non chegar a Xunta a publicar o concurso á que "adxudicou a dedo un contrato de 6,6 millóns de euros sen o procedemento requirido". Após iso, Fiscalía presentou querela no xulgado en 2013.

Este martes tamén estaba entre o público a conselleira de Mar, Rosa Quintana, quen no momento dos feitos era responsable tamén de Medio Rural, e defendeu que o procedemento foi "axustado á lei", xa que após declararse deserto o concurso "vólvese, de acordo á lei de contratos do Estado, a facer un negociado coas dúas empresas que se presentaron".

Despois de avanzar a noticia Praza.gal o pasado xoves, toda a oposición --En Marea, PSdeG e BNG-- pediu unida que compareza a conselleira de Medio Rural no Parlamento.