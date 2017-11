A Xunta non descarta ampliar as axudas pola seca a agricultores e gandeiros

A Consellería de Medio Rural non descarta ampliar a partida orzamentaria de un millón de euros habilitada para paliar os danos que a seca está a producir a gandeiros e agricultores galegos. Con todo, a súa titular, Ángeles Vázquez, cre que "xa empeza a reverdecer" o territorio debido ás últimas choivas caídas.

Angeles Vázquez, no Fórum Europa | Fonte: Europa Press

Preguntada respecto diso despois a súa intervención no 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', Vázquez destacou que o número de solicitudes recibidas até agora é "importante", por iso é polo que a Xunta non descarta "ampliar a partida", que permite optar a subvencións de 5.000 euros por actuación, de acordo coas cifras que achegou.

Estas axudas están destinadas á creación de novos pozos, para profundar nos existentes, para canalizacións e abrevadeiros de profesionais en activo.

Á cuestión de se o Goberno ten xa unha estimación dos danos ocasionados pola seca no campo galego, a conselleira respondeu que "se analizará cada un dos sectores", pero mencionou algúns como o da castaña, cuxa recollida caeu e tamén se obtivo dun tamaño menor; o dos cogomelos, que "até esta fin de semana" non saíu "nin o primeiro"; e a afección en pastos "en certas zonas".

"Independentemente do último rocío e as últimas choivas, aínda que fixo que as captacións non abrisen, si ben é certo que xa empeza a reverdecer o noso territorio", comentou, antes de recoñecer que "si" influíu a seca en diferentes ámbitos, e que a consellería analizará "cada un dos sectores".

ALERTA

A seca que afecta a Galicia provocou a declaración da situación de alerta en sete sistemas da demarcación hidrográfica Galicia-Costa e en toda a de Miño-Sil.

Este mesmo luns, Augas pediu aos concellos que se abastecen do Lérez --os últimos en entrar en alerta-- que fixen obxectivos concretos para reducir o consumo de auga.