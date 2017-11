En Marea mantivo este martes unha reunión con sindicatos da administración de Xustiza en Galicia, que celebrarán dúas xornadas de folga os días 1 e 13 de decembro, e apoiou as súas reivindicacións entre críticas a que "o fin da crise" que proclamou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "parece que non chega a todo o mundo".

Luís Villares con persoal de Xustiza de Galicia. | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o responsable do sector de Xustiza da CIG, Jesús H. Sánchez, atribuíu as mobilizacións previstas á "falta de negociación" da Xunta para paliar a "discriminación" que sofren os empregados públicos do ámbito xudicial en Galicia con respecto aos do resto do Estado.

"Estamos cansados de que a Xunta non dea respostas concretas ás nosas demandas", sentenciou o sindicalista, após expor entre as súas reclamacións o complemento transitorio autonómico, a supresión do desconto salarial durante a baixa e a consolidación de postos de reforzo estruturais que levan "máis de tres anos" vixentes. Fronte a iso, denunciou a "amortización" de 106 prazas desde o ano 2013.

Pola súa banda, o portavoz de En Marea, Luís Villares, considerou "inaceptable" que se manteña esta situación e requiriu que se recuperen os salarios dos empregados xudiciais e que se melloren as súas condicións de traballo. "Son quen fan que as tramitacións sexan áxiles e funcionen, suplindo moitas veces as carencias do sistema informático", sinalou.

Dito isto, opinou que "non é casual" que a Xustiza sexa "a irmá pobre da recuperación económica", senón que ao PP "interésalle que funcione de forma lenta". E é que, apuntou, en Galicia cada ano ábrense "máis de 200 investigacións xudiciais por corrupción, que afectan maioritariamente" aos populares.

Finalmente, após censurar que os xuíces non sufran descontos na súa nómina en caso de baixa e si o resto do persoal xudicial, Villares deu conta de que En Marea xa presentou emendas aos orzamentos do ano próximo para que se melloren as condicións retributivas destes traballadores. Desde o convencemento de que "é momento de apostar decididamente" pola administración de Xustiza, o maxistrado en excedencia sinalou que o PP poderá apoiar as súas emendas se ten "vontade".