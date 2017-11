Medio Rural, preocupada en actuar rápido na zona que ardeu limítrofe con Portugal debido ao nematodo do piñeiro

A Consellería de Medio Rural está preocupada pola zona que limita con Portugal que sufriu a afección do lume na pasada vaga de incendios, debido á problemática do nematodo do piñeiro.

Zona queimada nun incendio en Chandebrito | Fonte: Europa Press

"Estamos a traballar coordinados co ministerio para poder facer as tallas coa maior rapidez posible e dar os tratamentos cun fin, e ese fin é que non se sufra máis de cara a un futuro", destacou a titular do departamento autonómico, Ángeles Vázquez.

A preguntas dos asistentes após a súa intervención no 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', a conselleira defendeu un traballo "arreo" e "desde o minuto cero" para evitar maiores danos pola erosión do chan e o arrastre de cinzas.

Respecto diso, apuntou a unha primeira actuación nos incendios que arrasaron unha superficie maior de 300 hectáreas (un total de 32). "Aí estamos a traballar por unha banda na recuperación dos chans a través de técnicas como o 'mulching' e o 'helimulching' (que consiste en cubrir de palla o chan ben a pé ou mediante o lanzamento desde helicópteros)", expuxo.

A continuación, referiuse a "algo fundamental" como son "as xentes do mar". "Está a se facer todo o posible por se viñese auga en abundancia para que sufran o menos posible", chamou a atención.

A partir de aí, asegurou que estes proxectos levan "unha maior profundidade como son unha mellora de infraestruturas, as canalizacións e outras moitas" medidas.

Con todo, e a pesar de insistir en que "está a se traballar arreo", valorou que Galicia ten "unha terra que é moi agradecida e por tanto a recuperación é rápida".

INCENDIARIOS

Despois de facer referencia no seu discurso á onda de incendios do mes de outubro, Ángeles Vázquez foi interrogada na quenda de cuestións polos cambios que prevé a Xunta para facilitar o procesamiento de "os incendiarios".

Admitiu que esta tarefa non é "nada fácil" para engadir a continuación que "se algo" lle está xerando "ansiedade" é "ver como os incendiarios seguen soltos".

"Sería gratificante (...) que ao final as investigacións que non son nada fáciles (...) desen como resultado a detención deses incendiarios", comentou.

Neste ámbito, afirmou que o que "propón" a Xunta son "grupos específicos de investigación e de control en cada un dos 19 distritos" nos cales está distribuída Galicia. "Serán os encargados de trasladar toda a información e facer todo o seguimento ás forzas e corpos de seguridade do estado, que son quen despois realizan as dilixencias necesarias e trasládanas a xuíces e fiscais", explicou.

Vázquez resaltou que "esa é unha das apostas" do Goberno autonómico e defendeu que "supón ter máis persoal no territorio".

Desde hai anos existen as Brigadas de Investigación de Incendios Forestais da Xunta (BIIF), aínda que recibiron un apoio desigual en función da época, segundo fontes do sector.

Este martes, a conselleira aseverou que "aqueles que provocan incendios continuamente, ano tras ano, non poden campar ás súas anchas". Referiuse, deste xeito, ás 30 medidas anunciadas polo presidente galego na súa comparecencia da semana pasada, en materias, precisamente, como a investigación e o cumprimento das leis vixentes.

REVISIÓN DO PLAN FORESTAL

A revisión do plan forestal tamén estivo presente no seu discurso e despois no tempo dedicado ás preguntas. Vázquez insistiu en que é "unha prioridade" para o seu departamento e esperou que "sexa unha realidade nos próximos meses", após un traballo para acordalo co sector, e despois de que sexan "ouvidos" tamén os diferentes grupos parlamentarios.

Así, indicou que o "diagnóstico" que fixo a Xunta xa está redactado, que as directrices para revisar o plan tamén foron acordadas xa co Consello Forestal e que o obxectivo é que tamén pase a exposición pública.