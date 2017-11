A axencia de calidade alimentaria da Xunta, en marcha este mes

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, avanzou que o Consello da Xunta porá en marcha este mesmo mes a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), como instrumento de actuación en materia de promoción, potenciación e protección da calidade das producións alimentarias de Galicia.

A conselleira de Medio Rural, este martes | Fonte: Europa Press

Na súa intervención no 'Forum Europa Tribuna Galicia', Vázquez defendeu que esta ferramenta "nace con moitas pretensións", nun ámbito, ademais, no que observa "oportunidades de crecemento".

Coordinará, segundo explicou, o plan de innovación da consellería e as accións orientadas cara á calidade, unha aposta que, de acordo cos seus datos, materializarase en 2018 en diversas axudas por importe de 6,6 millóns de euros para o fomento da produción e o consumo de produtos de calidade.

No seu discurso, tamén avanzou que o próximo exercicio está prevista a aprobación do decreto que desenvolve o sector da artesanía alimentaria, unha figura que se complementa co plan estratéxico da produción ecolóxica galega, cuxo primeiro ano de aplicación, segundo dixo, será igualmente 2018.

OUTROS ASUNTOS

Noutra orde de cousas, a conselleira reivindicou o programa 'Leader', que "neste primeiro ano de aplicación do programa e en practicamente dous meses realizáronse máis de 880 solicitudes por valor de 42,5 millóns de euros de axuda, un terzo das que se fixeron en todo o período entre os anos 2009 e 2015".

Sobre o sector lácteo, entre outros aos que se referiu como o vitivinícola e o forestal, valorou un incremento de prezos, con todo "nunca suficiente", e "movementos para fortalecerse" entre as explotacións e as industrias leiteiras.

No relativo á modernización de granxas, a titular de Medio Rural sinalou que as solicitudes da última campaña resolveranse este mes de decembro.