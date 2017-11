O alcalde de Palas (Lugo) lembra a Villares que recorreu ante o Supremo a súa condena por prevaricación e acoso laboral

O alcalde de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada, mostrouse "sorprendido" polas manifestacións realizadas polo portavoz de En Marea, Luís Villares, en referencia á petición de que a Xunta force a súa renuncia ao cargo, e lembrou que presentou un recurso ante o Tribunal Supremo (TS) en outubro, que está pendente de resolución, fronte á súa condena por prevaricación e acoso laboral.

A Audiencia Provincial de Lugo condenou varios meses atrás a Taboada, quen se deu de baixa de militancia no PP, a nove anos de inhabilitación por un delito de prevaricación e outro quince meses de prisión por un delito de acoso laboral á secretaria municipal.

Taboada asume que "houbo unha sentenza desfavorable". "E acatámola, pero temos dereito a un recurso que presentamos ante o Supremo no mes de outubro e que está pendente de resolución".

"Ante esta interpretación, digo que é unha interpretación porque existen outras diferentes, e Palas non é o único concello de Galicia á hora de determinar a incompatibilidade, abriuse un procedemento que se aprobou no pleno do 26 de outubro onde se determinará ou non esa incompatibilidade do alcalde e outros concelleiros", remarcou.

De momento non se resolveu o procedemento, que se abriu no pleno para valorar a inhabilitación, dado que se han de pedir informes á Audiencia Provincial, á Xunta Electoral Central e á Avogacía do Estado.

"MOTIVACIÓN POLÍTICA"

Pablo Taboada, quen asegura que "non" está aferrado "ao cargo", mostrouse convencido de que hai unha "motivación política" detrás da denuncia na que derivou o caso. "Xa non é normal que se presente a querela catro días antes" das municipais de 2015, asegurou.

Tamén defendeu que tanto el como o seu antecesor e concelleiro, Fernando Pensado, non foron "condenados por corrupción". "A nós acusáronnos de 14 delitos, anteriormente xa fomos ao Tribunal de Contas que determinou que non había nada en corrupción política, ou calquera tipo de corruptela. Non houbo nada, a diferenza do que algún se atreveu a dicir na prensa", manifestou.

O alcalde de Palas manifestou que "o único que quedou foi nun sentido case persoal, dun problema que se abriu no ámbito municipal dunha mala relación ou mala situación cunha funcionaria que nos acusa de acoso laboral, e que foi recorrido".

En canto ao delito de prevaricación, Taboada resume que tamén ten que ver "cunha cuestión dun expediente" que se abriu á secretaria municipal, pero "seguindo o criterio que marcaba a Dirección Xeral de Administración Local", xustifica finalmente.