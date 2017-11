A defensa do condenado por matar a unha camareira en Ferrol pide a repetición do xuízo

A defensa de Víctor T.N., o home condenado por matar a unha camareira en Ferrol en abril de 2016, reclamou a repetición do xuízo, na vista de apelación celebrada no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pola súa banda, a Fiscalía cualificou o recurso de "inadmisible" e pediu que se manteña a condena da Audiencia Provincial da Coruña.

Após o veredicto de culpabilidade emitido polo xurado, a Audiencia condenou ao procesado a 21 anos de cárcere por un delito de asasinato, con aleivosía e ensañamiento.

O fallo considerou probado que, o 24 de abril de 2016, Víctor T.N., despois de pechar a cafetaría Auditorio 27 que rexentaba, dirixiuse ao Bar Bonky, onde traballaba a vítima, permanecendo alí durante un tres horas e consumindo alcol.

Máis tarde, sobre as 21,00 horas, o agora condenado regresou á cafetaría e, nun momento dado entre as 5,00 e as 5,30 horas e cando non había outras persoas no local, "fíxose cun coitelo" asestando máis de 60 coiteladas á vítima.

ARGUMENTOS DA DEFENSA

Na vista de apelación, a defensa argumentou a existencia de "indefensión" e ausencia dun veredicto "fundamentado". En declaracións aos xornalistas, a letrada Gloria Otero argumentou que tiña que realizarse ao seu cliente "unha pericial psicolóxica e psiquiatra".

Tamén criticou que "non se buscou a testemuñas", en alusión ás persoas que, segundo expuxo, tiñan que ver ao procesado, --que admitiu a súa autoría-- consumindo alcol.

O Ministerio Público, pola súa banda, rexeitou que houbese indefensión e apuntou que na instrución non se solicitou a proba pericial psicolóxica. Sobre o veredicto do xurado, expuxo que a motivación "detallada" corresponde ao maxistrado-presidente da sentenza, non ao xurado. Por iso, considerou que non hai motivos para rectificar o fallo.