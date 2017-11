Alerta: a reserva de auga continúa a súa caída en Galicia e queda preto de baixar do 40%

A reserva hidráulica en Galicia continúa a súa caída na última semana e queda preto de baixar do 40% no conxunto de encoros de Miño-Sil e Galicia-Costa. Segundo datos feitos públicos este martes polo Ministerio de Medio Ambiente, as reservas nos encoros galegos atópanse ao 40,65% no seu conxunto, máis dun punto por baixo do 41,85% da semana anterior.

Seca, no encoro de Portomarín (Lugo) | Fonte: Europa Press

En concreto, a auga nos encoros de Miño-Sil descende xa até o 38,6% da súa capacidade, fronte ao 39,3% da semana anterior, após perder 19 hectómetros cúbicos en sete días até quedar en 1.171.

Á hora de analizar a seca en Miño-Sil basta con ver que supón un 21,3% menos que as reservas da mesma semana de 2016, así como un 29% por baixo da media da última década (é de 1.655 hectómetros cúbicos).

Pola súa banda, Galicia Costa atópase ao 42,7% da súa capacidade, con 292 hectómetros cúbicos (eran 304 sete días antes) polo que descende case dous puntos fronte ao 44,4% da semana do 7 de novembro.

En Galicia Costa a auga embalsada é un 15% menos que na mesma data de 2016, así como un 28,3% inferior á media da última década.