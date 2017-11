A USC restrinxe as visitas turísticas á Facultade de Xeografía e Historia tras protestas dos estudantes

As protestas dos estudantes tiveron efecto. A Universidade de Santiago de Compostela (USC) decidiu restrinxir as visitas á biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, un dos seus elementos patrimoniais máis senlleiros, co fin de facilitar o estudo e tarefas de investigación á comunidade universitaria.

Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago | Fonte: USC.

Será unicamente o alumnado e o persoal da USC quen poida acceder á biblioteca, que tamén se mostrará a visitantes alleos á institución a través do programa de Visitas Guiadas ao Patrimonio Histórico da USC que xestiona a propia universidade e que contempla dúas visitas diarias en horarios de baixa incidencia na actividade cotiá do centro, informa a institución académica.

A pasada semana, a organización estudantil Acción Universitaria puxo en marcha a campaña 'Tourist go home, unha USC para os estudantes' para protestar porque a biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago "se ofrece como un obxecto turístico".

Os alumnos dixeron estar "fartos das "molestias" derivadas das visitas durante o seu estudo e, á vez, "numerosas deficiencias" na electricidade e a conexión a internet.