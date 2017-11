Nace o sistema Omni para converter a televisión nun centro de lecer, comunicación e teleasistencia para maiores

A empresa galega de innovación Omni Assistance, pertencente ao grupo vigués Kiom, desenvolveu Omni, un sistema que converte a televisión nun centro de lecer, comunicación e teleasistencia para persoas maiores --potencialmente aquelas que viven soas--, con só conectar un aparello e utilizar un mando de catro botóns.

Presentación do sistema Omni | Fonte: Europa Press

A presentación desta innovación tivo lugar este martes no Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, onde se mostraron algunhas das súas funcionalidades, entre elas que conta cun pulsador de emerxencia, e que ofrece a posibilidade de realizar videoconferencias e de crear alertas visuais e sonoras --para lembrar a toma de medicación, citas médicas ou recados--.

Do mesmo xeito, pode conectarse a equipamentos médicos, dispón dun sistema de localización, e ten opcións específicas para usuarios con discapacidades. Ademais, o sistema funciona aínda que o televisor estea apagado e pode supervisarse de forma remota --a través de móbil e computador--, recibindo os achegados avisos se non se acende a televisión en todo un día ou non se falou con ninguén.

O conselleiro de Omni, Enrique Montero, incidiu en que "o produto incorpora, para quen o queira, o servizo de teleasistencia", pero aclarou que non é especificamente teleasistencia, senón un servizo de teleacompañamiento; e remarcou que hai sistemas "parecidos" pero con tabletas, computadores e smartphones, que resultan máis complicados para os maiores que a televisión e un mando.

Este sistema porase á venda a través da web de Omni a principios do próximo ano, aínda que os creadores xa recollen pedidos e están a montar a canle de distribución. O prezo dos equipos aínda se está negociando para tratar de que sexa "moi reducido"; e o paquete básico de servizos custará uns 15 euros ao mes, e poderanse engadir outros paquetes adicionais.

"O ROLLS-ROYCE DA TELEASISTENCIA"

O director xeral de Kiom, Rafael Silva, que avanzou que a empresa tamén traballa nun sistema para todas as idades, xa que "a oferta actual de lecer a través do televisor é excesivamente complexa", considerou que Omni --que foi testado durante dous anos antes de saír ao mercado-- "contribuirá a superar a fenda dixital dos maiores".

Neste sentido, Montero subliñou que buscan "dar resposta a un fenómeno sociolóxico: O do cada vez maior número de persoas maiores que viven soas" --case dous millóns en España, segundo o INE--, a través dun sistema que aúna "innovación tecnolóxica con sinxeleza de deseño e manexo". Neste marco, xa iniciaron contactos con administracións públicas.

Precisamente no acto deste martes estivo presente o alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen sostivo que o Concello olívico vai estudar este sistema para contemplar a posibilidade de incorporalo aos servizos de teleasistencia da cidade. "Une a teleasistencia tradicional e unha infinidade de aplicacións excepcionais, é o Rolls-Royce da teleasistencia", dixo.

Así as cousas, despois de probar este sistema durante o acto cun usuario do sistema, o rexedor trasladou a súa "satisfacción" por participar na presentación deste proxecto "revolucionario", a colación do que incidiu en que os nenos e os maiores "teñen que constituír o núcleo central da atención" que prestan as administracións.