Máis de medio centenar de representantes da CIG concentráronse, no Cantón da Coruña, para expresar o seu rexeitamento ao expediente de regulación de emprego no Grupo Popular-Pastor e no Banco Santander.

Cunha pancarta coa lema 'Non ao SantandERE. Na defensa do emprego en Galicia' e con proclamas como "Santander, escoita, a CIG está en loita' ou "Os despedimentos, na directiva', os delegados mobilizáronse un día despois de celebrarse a última reunión do período de consultas previo á constitución das mesas de negociación.

En declaracións aos xornalistas, a representante da CIG, Rosa Conde, lembrou que o expediente de regulación de emprego exposto para 1.580 traballadores en toda España --previsto para a integración dos servizos centrais de ambas as entidades-- afectará a uns 200 empregados, todos na provincia da Coruña.

Na súa maioría, corresponden á cidade da Coruña mentres que o resto, unha decena, son en Santiago, un centro dedicado a negocio inmobiliario e falta de pagamentos.

PERDA DE DEREITOS

Despois da última reunión, Rosa Conde explicou que, nela, a CIG trasladou o seu rexeitamento a un proceso de externacionalizacións que, na súa opinión, suporá "unha perda de dereitos" para os empregados. Tamén defendeu o pase de traballadores á rede de oficinas.

A representante da CIG expuxo, por outra banda, que por un acordo cos sindicatos maioritarios, a central nacionalista quedará excluída das mesas de negociación, na que si estarán os sindicatos con maior representación.

Con todo, sinalou, sobre as prexubilacións anunciadas, que a CIG está a favor de que existan prexubilacións, pero en contra de que se convertan en "despedimentos diferidos no tempo" como, ao seu xuízo, expón a entidade.

Mentres, avanzou que o vindeiro xoves se celebrará a primeira reunión do período de consultas, que pode ter unha duración máxima de 30 días.

Con todo, puxo en dúbida que se esgote o prazo legal. Así, lembrou que a intención do Banco Santander é "pór en marcha en xaneiro" o proceso iniciado co expediente de regulación de emprego.