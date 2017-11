Juan Martín Guevara, o irmán máis novo do Che, acolleu con "sorpresa" que o expresident de Cataluña Carles Puigdemont e catro exconsellers marchasen despois da declaración unilateral de independencia cuxo texto se acordou no Parlament e encadrouno nunha actitude máis propia dun "político" que dun "dirixente".

Juan Martín Guevara, irmán do Che, en rolda de prensa con Agora Galiza | Fonte: Europa Press

"A diferenza entre o dirixente e o político é que un confía no dirixente porque vai adiante e até o último; e os políticos é como que sempre (esperan) que haxa alguén que vaia diante e logo vexo o que fago", manifestou, en declaracións a Europa Press, Juan Martín Guevara, ao ser preguntado pola situación catalá e se neste caso cumpriuse a lema 'Até a vitoria sempre' do seu irmán.

"É pouco guevarista", reafirmouse o pequeno dos irmáns Guevara sobre o feito de que tanto Puigdemont como catro exconsellers se teñan ido á capital europea.

Juan Martín Guevara admite que lle "sorprendeu" esta situación e, aínda que indicou que non coñece os detalles do proceso para a independencia catalá, advertiu, en declaracións a Europa Press, de que "hai que dar exemplo" (desde a política, cando es un dirixente).

"E se levaches as cousas até aquí, aquí sigo, non?", expuxo. "Entón, aguántome coa que veña, non?, porque entón es político (non dirixente)", seguiu o irmán pequeno do Che, quen argumentou a súa postura en que os exdirigentes do Govern teñen intención de seguir na primeira liña política.

"POUCO GUEVARISTA"

Juan Martín Guevara (1943), que estivo preso oito anos durante a ditadura militar arxentina pola súa militancia no Partido Revolucionario dos Traballadores (PTR) e que dirixe unha fundación dedicada a difundir a figura do seu irmán, censurou a actitude de "como non puidemos, ímonos". "É pouco guevarista", manifestou.

Previamente, en rolda de prensa, diferenciara os procesos de independencia dos países latinoamericanos da situación catalá, aínda que non quixo entrar a analizar o procés, aínda sen coñecer os pormenores. "Vexo difícil comparar a independencia (de Arxentina) coa de aquí", manifestou, a preguntas dos xornalistas.

De todos os xeitos, considerou que a "independencia" de Arxentina "é formal" e puxo como exemplo diso a dependencia de empresas de fóra (como bancos ou compañías telefónicas), non só españolas, senón de Alemaña ou Estados Unidos, entre outros países.

"HUMANIZAR" AO CHE

Juan Martín Guevara veu a Galicia no marco das actuacións polo 50 aniversario do asasinato do Che e da man de Agora Galiza, "organización socialista e feminista de liberación nacional", que a través do seu portavoz, Carlos Morais, fixo seus as lemas de Che para a causa "independentista" galega.

No seu percorrido por Galicia, onde ofrecerá conferencias en Vigo (mañá), Santiago de Compostela (xoves) e A Coruña (venres), tratará de "humanizar" a figura do Che, máis aló da súa loita como comandante.

Así, na presentación das conferencias contou unha serie de episodios da vida de Ernesto antes de ser o Che e relatou como facía o que se propuña e o que dicía, unha das calidades que considera que o definen.

"Crítico e autocrítico" son outras das calidades que definen, dixo, ao seu irmán, de quen leu pasaxes nos que se plasma a súa personalidade, incluído o "humor", unha característica que, engadiu, reinaba na súa casa.

Tamén citou, de entre as 4.300 páxinas de documentos escritos por el (tamén na súa faceta de poeta), as súas palabras nas que aseguraba que "cría na loita armada para lograr os obxectivos" revolucionarios. "Non foi como aquel guerilleiro e loitador e punto; falar do seu pensamento non quita que foi un loitador. Aínda que tivo as armas nas mans en Cuba, Bolivia, no Congo, a súa actividade como dirixente fundamentalmente é o seu pensamento", remarcou o seu irmán.