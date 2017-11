O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou este martes o seu compromiso co sector da lousa e situou aos que están ligados co mesmo entre os beneficiarios da nova lei de implantación empresarial, que "reducirá as trabas burocráticas para poder investir con seguridade e con respecto ao medio ambiente".

Feijóo visita o Centro Tecnolóxico dá Lousa e Lousas do Val | Fonte: Europa Press

"Este sector pasará dunha media de seis ou sete anos para conseguir a instalación dunha canteira de lousa a un ano ou ano e medio; isto significa a activación da economía, do sector da lousa e máis emprego", sentenciou, durante unha visita ao Centro Tecnolóxico da Pizarra e ás instalacións da fábrica Pizarras del Valle, na que tamén participou o titular de Economía, Francisco Conde.

A continuación, Feijóo afirmou que, para o conxunto da minería, a lei de implantación empresarial suporá a creación de 800 empregos e un incremento do 21 por cento na súa achega ao PIB.

Como exemplo dos esforzos que o sector está a levar a cabo no ámbito da innovación, o presidente lembrou que o Centro Tecnolóxico da Pizarra converteuse, desde o inicio da súa actividade en 2005, nun referente da I+D+i aplicada á lousa, especialmente para investigar novos procesos e produtos, e mellorar a calidade.

MINIMIZAR A EMISIÓN DE PO DE SÍLICE

E, nos últimos anos, os seus esforzos concentráronse sobre todo en atopar a maneira de minimizar a emisión de po de sílice ao cortar pedra. Sobre este punto, destacou o desenvolvemento do proxecto piloto de máquina de curta de lousa en Pizarras del Valle, que fai posible que nesta fábrica a emisión de po de sílice estea por baixo do que aconsella a UE.

Neste sentido, avanzou a achega en 2018 de 3 millóns de euros, co fin de financiar instalacións que permitan reducir o po de sílice nas fábricas. "E situarnos á vangarda na loita contra as enfermidades profesionais asociadas á lousa", sentenciou o xefe do Executivo.

INTERNACIONALIZACIÓN

Feijóo subliñou que o investimento da Administración autonómica no sector da lousa ascende a case 9 millóns de euros desde 2009, que permitiron unha mobilización de máis de 20 millóns.

Entre as principais liñas de colaboración co Clúster da Lousa en 2017, resaltou a restauración demostrativa dunha canteira de lousa en Quiroga e a elaboración dunha guía de boas prácticas para revitalizar estas canteiras; a difusión das vantaxes do uso da lousa para cubertas e fachadas; o reforzo da promoción internacional do sector; e a nova convocatoria do 'Plan Renove' da lousa, para incentivar a renovación de fachadas e tellados.

No que respecta á internacionalización, subliñou que o sector creou a marca 'Galician & Spanish Slate', que lle garante ao comprador que esa lousa procede da Comunidade e que foi sometida a "exhaustivos controis de calidade".

EXPORTACIÓN

Na actualidade, o 95 por cento da produción galega de lousa está destinada á exportación en tres mercados principais: Francia, Reino Unido e Alemaña; aínda que o sector está a expandirse por outros mercados como os países nórdicos, Estados Unidos, Australia ou Rusia.

Así, en 2016 exportáronse 476.000 toneladas de lousa por valor de case 240 millóns de euros, dúas cifras que supoñen un crecemento superior ao 2 por cento respecto do que se logrou o ano anterior. E, en 2017, as vendas no exterior, no sete primeiros meses, foron un 3 por cento superiores ás do mesmo período do ano anterior.