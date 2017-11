Medidas extraordinarias en Vigo pola seca

O Concello de Vigo seguirá aplicando meidas extraordinarias contra a seca. O municipio reforzará as medidas de aforro de auga fronte á situación de seca na cidade e ante unhas previsións de choiva que "non son halagüeñas", co que sumará ás xa tomadas novos peches e controis de regas, duchas, instalacións deportivas, centros públicos e no zoo.

Abel Caballero, alcalde de Vigo. | Fonte: Europa Press

Así, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicou que desde este martes sumarán novas medidas ás xa tomadas de informar á poboación; controlar fugas; suprimir regas e baldeos; apagar fontes que non sexan circuítos pechados; e reducir os enchidos de piscinas.

As novas medidas pasan porque as regas nos campos de fútbol de herba sintética se van suprimir e nos de herba natural estas optimizaranse e será vixiadas. Ademais, nas piscinas, a parte de reducir os enchidos, controlarán o consumo de auga.

Igualmente, para eliminar e vixiar consumos innecesarios pecharanse as duchas e lavadoiros nas praias e controlaranse os centros públicos e instalacións deportivas. Finalmente, en Vigozoo vanse a pechar todas as instalacións de auga ornamentais e decorativas.

"Damos un novo paso no aforro de auga na cidade", resaltou Caballero, que criticou que "a Xunta a día de hoxe non fixo nada para mitigar a seca" en Vigo e a súa área. Un marco no que criticou de novo que a Administración autonómica desatenda a súa petición dun azud na confluencia dos ríos Oitavén e Verdugo, para aumentar o caudal que abastece a presa de Eiras.

CAUDAL ECOLÓXICO

Caballero tamén reprobou que Augas de Galicia non dea a súa autorización para baixar o caudal ecolóxico, como pediu o 19 de outubro, e que a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, dixese "que xa estaba reducido ao mínimo posible". "Está coa súa cabeza na candidatura á Alcaldía da Coruña e nin sequera moléstase en ver os datos", selou.

En relación con iso, explicou que o caudal de Eiras actualmente sitúase en 380 litros por segundo, e o seu caudal ecolóxico é de 150 litros por segundo; e en Zamáns, o caudal actual é de 18 litros por segundo e o ecolóxico é de 5. De reducirse cando o pediu, sostivo que se aforraron "seis días de consumo" sen causar "ningún dano ao río".

AUGA PARA BAIONA

En canto á situación da localidade de Baiona, cuxo encoro --Baíña-- se atopa en niveis baixos, o mandatario vigués mantivo que se chega a necesitar auga de Vigo "sen ningunha dúbida" porán auga á súa disposición. "En tanto podamos, non lle imos a fallar nunca", asegurou.

Neste contexto, remarcou que aínda que o alcalde baionés, o popular Ángel Rodal, "se negou á área metropolitana e agora pide auga", non vai "facer que os cidadáns paguen a ineficiencia e sectarismo do seu alcalde". "Terán auga", concluíu.