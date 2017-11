A Cámara acollerá comparecencias de expertos sobre como mellorar en prevención de incendios e ordenación forestal

Os grupos aceptaron este martes a proposta do PPdeG de abrir unha comisión de estudo sobre a última vaga de incendios e para abordar cambios na política forestal, de xeito que nos próximos meses serán chamados diferentes expertos para facer achegas nestes ámbitos.

Zona quemada en un incendio en Chandebrito | Fonte: Europa Press

Diso deron conta os representantes das distintas forzas políticas en rolda de prensa ao termo da xunta de portavoces, á que PSdeG e En Marea levaron tamén unha proposta conxunta de apertura dunha comisión de investigación sobre os incendios que finalmente decaeu ao aceptar a suscitada polo PPdeG.

En primeiro termo, a líder do BNG, Ana Pontón, apoiou a constitución deste órgano por entender que é "un instrumento válido" e que, implícitamente, supón "unha rectificación" do PP do seu xeito de facer oposición en 2006, na anterior gran vaga de lumes. O seu "carroñeirismo" entón, como recordou, levoulle a "boicotear" unha comisión similar, pero destacou que a súa formación non fará ese tipo de "partidismo estéril".

Iso si, reclamou "garantías" de que non se concibirá como un foro de "autoexculpación" do Goberno galego, de modo que non poderá haber "vetos" nin na elección dos comparecentes nin na redacción das conclusións. Pola contra, advertiu, será "inútil" para o fin que se persegue e non se poderá en marcha "un cambio de fondo" nas políticas actuais.

Pola súa banda, o portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, tamén reclamou pluralidade neste foro e, adicionalmente, pediu que o seu traballo non se demore máis aló de seis meses, ao obxecto de chegar á campaña de alto risco de incendios do ano próximo cunhas conclusións que sirvan de base para "un gran pacto de país".

Suscitado isto, puxo o foco na execución por parte do Goberno galego das medidas que saian deste foro, no que deu por feito que haberá un gran acordo. Así pois, deixou claro que este aspecto será "evaluado e controlado" polo seu grupo.

"POLÍTICAS DE CARTÓN PEDRA"

Cautelas similares manifestou o portavoz de En Marea, Luís Villares, quen avanzou que o seu grupo fará saber á opinión pública que o PP está "entorpecendo" os traballos no caso de que así suceda. "Acabáronse as políticas de cartón pedra", sentenciou.

Neste sentido, expresou o seu temor de que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, só persiga "un lavado de imaxe" con este órgano parlamentario e non "unha verdadeira refomulación" das súas políticas forestais que, como dixo, requirirían de inicio da destitución do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, que tamén pediron Leiceaga e Ana Pontón.

"NON PREJUZGAR"

Fronte a iso, o representante do PPdeG no Hórreo, Pedro Puy, quedouse co "alto grado de acordo" en torno á apertura desta comisión, cuxo obxecto "resume os obxectivos marcados por todos os grupos".

Centrarase, segundo explicou, en analizar como mellorar as políticas de prevención e extinción, así como na ordenación forestal tanto para facer fronte ao lume como para obter un maior rendemento económico. O seu plan de traballo decidirase entre todos os grupos unha vez estea definida a súa composición, algo que ha de rexistrarse antes do luns.

Co horizonte en mente de que as conclusións estean concluídas antes do verán, o que pediu é "non prexulgar" como se desenvolverá a comisión. "O meu 'feeling' é que haberá máis acordo nos comparecentes do que se prexulga", resolveu Puy Fraga.