A Xunta insta os concellos da área de Vigo a reducir un 10 por cento o consumo non esencial de auga en 10 días

A Xunta de Galicia instou aos concellos da área de Vigo, que se abastecen dos sistemas hidrolóxicos do sur da provincia de Pontevedra, a reducir nun 10 por cento o consumo non esencial de auga, nos próximos 10 días.

Así llo trasladou o responsable de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, aos alcaldes e técnicos municipais destes concellos, que este martes acudiron a unha reunión celebrada en Vigo, co fin de avaliar a situación de alerta por seca e coordinar accións de aforro de auga.

En declaracións aos medios, Roberto Rodríguez explicou que as actuais circunstancias de seca determinan que "chegou o momento" de tomar medidas de redución do consumo, e sinalou que, aínda que o obxectivo inicial é ese 10 por cento (que permitirá incrementar nun 20 por cento a 'vida útil' da auga embalsada), non pode descartarse que sexa necesario progresar no aforro, até un 35 por cento.

O responsable de Augas de Galicia sinalou que a maior parte dos concellos afectados (entre os que aínda non achegou datos está Vigo) xa trasladaron á Xunta a súa situación de abastecemento e os niveis de consumo, unha información que servirá para establecer as medidas de aforro. Algunhas delas, como a supresión de baldeos e regas, control de fugas ou redución da presión, xa empezaron a adoptarse en municipios como a cidade olívica.

PRIORIDADES

Segundo lembrou, o abastecemento de auga ten usos diferentes segundo prioridades: así, no primeiro lugar de importancia está o abastecemento para consumo da poboación, seguido por outros usos, como o ambiental, o agrogandeiro ou o uso industrial.

Precisamente, serán os diferentes municipios os que identifiquen os grandes consumidores que non están nos primeiros postos de prioridade (principalmente industrias) para "pedirlles un esforzo" no aforro de auga. Así, "hai que empezar" por eses consumidores, apuntou Roberto Rodríguez, quen sinalou que o aforro do 10 por cento nos próximos días "é un reto asumible".

SEN ANTECEDENTES

O director de Augas de Galicia recoñeceu que a actual situación de seca non ten precedentes e, por tanto, puxéronse sobre a mesa medidas de aforro que até agora non se tomaron.

Aínda que sinalou que "o abastecemento (á poboación) está garantido", esa garantía non é "ilimitada", polo que é necesario tomar precaucións para estar preparado e prolongar a 'vida útil' da auga que hai nos encoros.

ALTERNATIVAS

Con respecto a actuacións alternativas, como a redución do caudal ecolóxico que verte desde as presas aos ríos ou a construción dun transvasamento entre o Oitavén e o Verdugo (ambas propostas polo alcalde de Vigo, Abel Caballero), o director de Augas de Galicia precisou que non chegaran propostas concretas formalmente desde o goberno olívico.

En todo caso, en relación co caudal ecolóxico, Roberto Rodríguez explicou que a Xunta xa axustou "" ese caudal, pero para reducilo e causar un impacto ecolóxico nos ríos tería que haber "unha colisión co consumo humano". Ao seu entender, antes de tomar esa medida tan drástica, han de porse en marcha acciones de aforro.

Sobre o transvasamento ou azud exposto por Caballero, Rodríguez lembrou que non é unha proposta nova e que, no seu día, estudouse a conveniencia desa obra, pero descartouse porque non sería "unha solución estratéxica".