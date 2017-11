O 'clan da Ferrería' nega en xuízo a venda de drogas e cuestiona a validez das probas

Os seis acusados de tráfico de drogas, membros dunha familia de etnia xitana coñecida como o 'clan da Ferrería', negaron este martes, no xuízo que se segue contra eles en Vigo, dedicarse á venda de drogas, e puxeron en dúbida a validez de certas probas porque sosteñen que rompeu a cadea de custodia.

Xuízo aos membros do 'clan da Ferrería' | Fonte: Europa Press

No banco dos acusados sentáronse Argentina M.G. e o seu marido Luis G.S. (ambos con antecedentes penais por tráfico de drogas); o fillo de ambos, Luís G.M., e a muller deste, Mar G.S.; a irmá de Luís, Estrella G.S.; e unha veciña de avanzada idade do Casco Vello e amiga da familia, Dolores D.B.

Segundo sostén a Fiscalía (e corroboraron as testemuñas policiais que este martes prestaron declaración), este grupo dedicábase á venda de droga desde dous domicilios do barrio histórico: a vivenda de Luis e Mar en Subida ao Castelo, e a vivenda de Dolores na Praza Argüelles.

Cada un dos membros do grupo tiña unhas funcións asignadas e, así, mentres uns dedicábanse ao transporte da droga, outros controlaban a actividade, outros vixiaban e outros realizaban as vendas directas.

O ministerio público solicita para Luis e Argentina 6 anos de cárcere para cada un (aplicando a agravante de reincidencia); 7 anos de prisión para Estrella (por tráfico de drogas e tenencia ilícita de armas); e cinco anos de cárcere para os acusados restantes.

DEFENSA

Nas súas declaracións, todos os procesados negaron os feitos, e aseguraron que non se dedican á venda de drogas. Segundo sinalaron, a súa presenza nas vivendas do Casco Vello debíase a motivos familiares, e negaron que se asomasen aos balcóns para controlar a presenza da policía ou para facer indicacións aos posibles compradores da droga.

Ademais, as defensas de Luis G.M. e de Mar G.S. pediron a nulidade do procedemento ao considerar que rompeu a cadea de custodia da droga intervida no operativo policial, e que se vulneraron os dereitos destes acusados.

Con respecto á droga incautada pola Policía, a maioría dos acusados afirmaron que era para consumo propio, incluída a veciña de Praza de Argüelles que, a pesar da súa avanzada idade, afirmaron que consumía cocaína no momento da detención (aínda que agora di que segue un programa de desintoxicación).

QUEIXAS VECIÑAIS

Segundo declarou a inspectora do grupo UDEV Drogas que dirixiu o operativo, a investigación policial iniciouse despois de "múltiples queixas veciñais", denuncias anónimas e intervención doutros servizos policiais nesa zona.

Esta axente de Policía explicou na súa comparecencia ante o tribunal (por videoconferencia) que, no rexistro da vivenda de Subida ao Castelo, cometeuse "un fallo operativo": segundo relatou, os axentes atopáronse neste domicilio cunha porta blindada de alta seguridade e foi necesario avisar ao Grupo de Operacións Especiais para poder abrila.

No lapso de tempo en que os policías centraban a súa atención na porta, os acusados, presentes no rexistro, tiveron tempo de desfacerse da maior parte da droga, o que explicaría que a sustancia estupefaciente incautada fose escasa.

Así, esta intervención saldouse co seis detencións, e a intervención de cocaína, marihuana e heroína por valor de pouco máis de 500 euros, así como teléfonos móbiles, unha báscula electrónica, documentos con anotacións, e catro armas de fogo con munición, todo iso localizado entre as dúas vivendas do Casco Vello e outras dúas, en Sanjurjo Badía e Aragón.