Máis de 30 concellos súmanse á Xunta a favor da devolución do Pazo de Meirás

Máis de 30 concellos, na súa maioría da provincia da Coruña, pero tamén os de Foz (Lugo), Viana do Bolo (Ourense) e Pontevedra --ademais da Deputación desta provincia--, sumáronse á Xunta a favor da Devolución do Pazo de Meirás que este martes celebrou o seu primeiro plenario na Deputación da Coruña, segundo informa o organismo provincial.

Foto Plenario Reunido Na Deputación Dá Coruña Decide Explorar Todas As Vías Para | Fonte: Europa Press

Sobre o contido da reunión, esta institución sinala que se acordou "afondar en todas as vías posibles encamiñadas á devolución do Pazo de Meirás, nestes momentos en mans da familia Franco".

Ademais das que formaron parte do grupo promotor, na reunión participaron representantes dos máis de 30 concellos e quince asociacións e entidades que se sumaron formalmente á moción de adhesión ao Xunta a favor da Devolución do Pazo de Meirás.

PATRIMONIO PÚBLICO

Na reunión, os dous responsables das investigacións histórica e xurídicas sobre o Pazo, Emilio Grandío e Xavier Ferreira, presentaron o estado no que se atopan os informes cos que se espera abrir "vías sólidas para iniciar o proceso de integración do Pazo de Meirás no patrimonio público".

Respecto desta cuestión, o profesor da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago (USC), Xavier Ferreira, apuntou á necesidade de "operar cambios lexislativos que eviten consagrar procesos de adquisicións de bens en situacións históricas de golpe de estado".