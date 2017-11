Outros dous detidos pola retención dunha moza que traballaba nun club de alterne no Corgo (Lugo)

Outras dúas persoas foron detidas no marco da 'Operación Tritón', o caso que investiga a retención dunha moza que traballaba nun club de alterne 'Tritón', situado no municipio lucense do Corgo.

Diso informou este martes o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que concreta que está previsto que os dous detidos pasen a disposición xudicial o mércores.

O TSXG aclara que ningunha das dúas persoas detidas --de nacionalidade romanesa, segundo confirmaron fontes consultadas por Europa Press-- é o considerado principal implicado, contra quen se ditou, segundo ratificouse, unha orde internacional de procura e captura.

Xa a semana pasada, o Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para outros dous detidos previamente, tamén romaneses, por reter á nova, da mesma nacionalidade.

Un deles era o que conducía o vehículo e outro, o que axudaría á suposta exparella da vítima, home que segue en paradoiro descoñecido, a introducila pola forza no coche.

FEITOS

Os feitos remóntanse á madrugada do venres 3 ao sábado 4 de novembro, cando varios individuos introduciron nun coche a unha nova, cando saíra a fumar un pitillo dun local de alterne no municipio do Corgo. A súa desaparición foi denunciada por unha compañeira e o xerente do establecemento.

Esa xornada foron detidos os dous primeiros novos en Betanzos (A Coruña) e os investigadores buscaban a unha terceira persoa. Fontes da investigación comentaron entón que se manteñen abertas varias liñas de investigación, unha delas relacionada co traslado de prostitutas dun local a outro.