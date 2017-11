Cal será o futuro do galego?

Unha nova publicación do Consello da Cultura Galega (CCG) aborda os fenómenos relacionados co cambio lingüístico da lingua galega na sociedade actual, recompilando 11 artigos de investigación que aborda o futuro do galego e trata cuestións como os 'neofalantes', o 'purismo' na defensa do idioma ou a influencia e o contacto co castelán.

Manifestación da plataforma 'Queremos Galego'.

Nun destes artigos, o inicial, Johannes Kabatek cualifica o galego como un "interesantísimo laboratorio lingüístico", sobre a deriva do seu contacto co castelán, os 'neofalantes', o purismo e as posibilidades do futuro do idioma. Tamén defende que os grupos tradicionalmente galegofalantes son esenciais para o futuro do idioma, adaptando a lingua aos cambios sociais e culturais e as novas realidades.

Os neofalantes e os puristas

Fronte a eles situou dous extremos: os 'neofalantes' baseados na gramática, a interferencia e a tolerancia total co castelanismo; e o 'purismo' e a "defensa extrema" do idioma como "vía de salvación".

Así, o estudioso defende que ningún destes dous factores pode garantir o futuro do idioma, entendendo que pasan "pola erosión da lingua" e pola separación da "utopía" lingüística da realidade dos falantes, respectivamente.

Presentación da nova obra do CCG

Tamén dvirte de que os preconceptos instalados na lingüística do século XX impiden comprender estes fenómenos de cambio, ao entender a lingua como un sistema "externo e estable" que cambia "por razóns inexplicables". En contraposición, o autor defende a interacción entre falantes como o escenario "no que se produce" ese cambio e transformación do idioma.

Unha lingua oficial en retroceso

“O galego pasou de ser unha lingua prohibida a ser unha lingua oficial e accedeu a ámbitos como a escola, a administración e os medios de comunicación, que o puxeron na esfera pública e que foron determinantes para que tivera grandes mudanzas” explicou na presentación Elisa Fernández Rei. Por iso, esta publicación pretende identificar factores que tiveron e teñen un impacto sobre a lingua que aínda non foi estudado.

Estes estudos son o resultado dunha revisión dos traballos presentados nun simposio organizado polo Instituto da Lingua Galega, entre outubro e novembro de 2015, e celebrado na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e na propia sede do CCG. Así o explicaron en rolda de prensa a profesora Dolores Vilavedra, os editores da obra, Xosé Luís Regueira e Elisa Fernández, e Ernesto González, director do ILG.

Bilingüismo, toponimia ou a escrita electrónica

O volume comeza cun traballo de interese xeral sobre o cambio lingüístico e recolle tanto traballos de carácter xeral teóricos como empíricos. Entre os temas que trata está o dos neofalantes; un grupo que, malia non ser moi numeroso, ten unha importante presenza e visibilidade social. Outros traballos afondan en comprobar o comportamento que presentan os falantes que se declaran monolingües en galego e os de castelán, e os que se declaran bilingües.

A publicación aborda aspectos tan significativos como a escrita electrónica, unha das novas variedades da lingua, ou como as e os falantes perciben as diferencias dialectais, como as valoran. Algúns artigos constitúen refinamentos de metodoloxías tradicionais, como a Xeografía Lingüística ou a Toponimia, mentres que outros introducen perspectivas teóricas innovadoras nos estudos galegos, como a dialectoloxía perceptiva, as actitudes ante a variación, a análise do discurso ou o estudo perceptivo da variación fonética.