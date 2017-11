Unha xuíz de Lugo dicta a primeira orde de afastamento dunha cadela dos seus donos

Comiso da cadela para garantir a súa integridade, retirada da custodia aos seus donos e prohibición de achegarse a menos de 500 metros do animal. Ademáis, a xuíza outorga a custodia á Sociedade Protectora de Animais de Lugo, unha vez a cadela reciba a alta médica do hospital Rof Codina onde se recupera das súas feridas. E prohíbe aos donos, con carácter provisional, a posesión de calquera tipo de animal. Unha medida pioneira en Galicia.

A cadela, tras ser guindada á rúa, nunha foto incorporada á causa.ao sumario.

A cadela, bautizada polos veterinarios que a atenden como Katalina, foi supostamente guindada á rúa o pasado 1 de novembro dende un piso do Camiño Real de Lugo, dun edificio propiedade do Banco Sabadell habitado por okupas. A xuíza Pilar de Lara, titular do xulgado de Instrucción número 1 de Lugo, tras ver a nova nos medios locais estando de garda, abriu unha investigación de oficio, reclamou os informes da Policía Local e do Rof Codina e este luns tomou declaración como imputados a Carmelo M.M. e Eva M.M., que negaron ter lanzado a súa cadela pola fiestra.

O animal sufriu lesións graves e foi operado no hospital veterinario Rof Codina de Lugo. A intervención cirúrxica tivo lugar varios días despois do suceso, cando Katalina foi reingresada no centro por orde xudicial, xa que nun primeiro momento os seus donos acudiron ao centro, onde foi trasladada por axentes da Policía Local, para esixir a súa devolución e negarlle a asistencia á cadela.

A 500 METROS

A xuíza De Lara, nun auto no que defende a importancia dos demáis seres vivos para o benestar humano, ven de establecer medidas excepcionais para este caso de maltrato animal. Así, dita orde de afastamento de 500 metros para a parella da cadela comisada, do hospital no que se recupera das súas lesións e da protetora da cidade lucense. E tamén prohibe os investigados achegarse a calquera persoa que nun futuro poida asumir a custodia do animal.

“Se prohibe a Carmelo M.M. así como a EVA M.M.comunicarse por cualquier medio, verbal, escrito, telefónico, informatico, o telemático, personalmente o por medio de terceros, con el hospital Rof Codina de Lugo y con la Sociedad Protectora de Animales de Lugo, asi como a la perra o los detentadores de aquella en cada momento”, establece Pilar de Lara.

LEXISLACIÓN ESCASA

Ademáis, no seu auto, De Lara critica a pobre lexislación española contra o maltrato animal, a ausencia dunha lei estatal de protección, e que a Administración vaia sempre por detrás dos movementos defensores dos animais, verdadeiros artífices dos avances sociais na materia.

A xuíza de Lugo considera “una gran asignatura pendiente” a inclusión do benestar animal na Constitución. "Una de las más deplorables y despiadadas caras que es capaz de mostrar la violencia, y evidencia hasta dónde puede llegar la crueldad y la perversidads humana, es la que se ejerce contra los animales. Quien desprecia la vida hasta el punto de maltratar o abandonar a un animal, habitualmente también despliega su instinto agresivo contra una mujer, los hijos, menores, ancianos, vecinos u otros ciudadanos a los que considera inferiores", argumenta no seu auto a xuíza, quen engade. "Sorprende que, a estas alturas, no se hayan fomentado políticas dirigidas a hacer efectivo el derecho al bienestar de los animales, con la concienciación social ya desde la infancia para lograr reconocer que son seres capaces de sentir placer, miedo, dolor, ansiedad o estrés”.