(AM) O corpo do home desaparecido na Coruña en setembro foi localizado en Ferrol

O corpo de Raúl Souto Sánchez, de 64 anos, desaparecido desde o pasado 25 de setembro do seu domicilio na Coruña corresponde ao dun cadáver localizado en Ferrol, segundo informou a Europa Press SOS Desaparecidos após desactivar a alerta para a súa procura.

Despois de ter constancia da desaparición deste home, SOS Desaparecidos activara esta alerta a través das redes sociais para aqueles que puidesen achegar datos sobre a súa posible localización.

O home adoitaba frecuentar varias zonas da Coruña, Arteixo, A Laracha e localidades próximas, segundo precisouse no momento de activar a procura para dar co seu paradoiro. PROBAS DE ADN

Segundo precisaron desde SOS Desaparecidos, a finais do mes de outubro localizouse un corpo en Ferrol que, polas súas características físicas, podería corresponder con este desaparecido.

Esta hipótese confirmárona, finalmente, as probas de ADN practicadas. Polo momento, descoñécense as causas da súa morte, apuntaron as mesmas fontes.