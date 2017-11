A pista dun veciño sitúa a procura do desaparecido de Poio (Pontevedra) no polígono industrial de Barro

A pista achegada por un veciño sitúa a procura do desaparecido de Poio na zona do polígono industrial de Barro, en Pontevedra, onde este mércores acudiron efectivos de Protección Civil e veciños á primeira hora da mañá.

Anciano desaparecido en Poio | Fonte: Europa Press

Segundo confirmaron a Europa Press fontes de Protección Civil, un veciño indicou que lle parecía ver ao desaparecido camiñando na estrada xeral, que une Pontevedra con Vilagarcía, polo que se desprazaron a este lugar.

Na xornada deste mércores tamén está previsto que se incorporen cans da unidade de rescate procedentes de Ourense para completar o dispositivo, que coordina a Garda Civil de Pontevedra.

Pola súa banda, este martes, a Unidade Operativa de Drons da Axencia Galega de Emerxencias (Axega) sumouse á procura do octoxenario, que está desaparecido desde a tarde do domingo na Rúa do Monte, no lugar de Ogrodomonte.

O octoxenario desaparecido, Francisco Rodriño Ucha, de 84 anos, saíu ás 17,00 horas do domingo día 12 de novembro a dar un paseo polas inmediacións da súa casa no Muiño, San Xoán de Poio. Como adoitaba volver sobre as 19,00 horas, após esperase a que regresase, denunciaron a súa desaparición cando xa era a madrugada do día 13.