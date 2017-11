A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, insistiu en que "todas as campañas son boas" para loitar contra a violencia de xénero, en relación á polémica xerada pola da Xunta con motivo do 25 de novembro, impulsada baixo a lema 'O máis grande de Galicia non se maltrata', que para a oposición supón "cosificar" á muller.

Firma entre Igualdade e a Fegamp | Fonte: Europa Press

Preguntada este mércores respecto de se pensa reformular a campaña á luz das críticas, López Abella reiterou, como xa dixo o luns, que "as polémicas non axudan a ninguén" e, máis ben ao contrario, criticou que "prexudican moito".

Así mesmo, interrogada pola campaña 'En negro, contra a violencia', que puxo en marcha o Concello de Santiago e á que se sumaron 75 municipios, a responsable de Igualdade da Xunta defendeu que a Administración autonómica "ten a súa propia campaña".

"Se cadra habería que preguntarlle...", sinalou, nunha frase sen terminar que suxería malestar pola iniciativa do Consistorio compostelán. E é que López Abella fora cuestionada polo feito de que a parte do Pazo de Raxoi correspondente á Xunta non estendese unha faja negra, como si se despregou no lado do Consistorio.

Con todo, a secretaria xeral recalcou que "todas as campañas son positivas", posto que teñen "como obxectivo principal sensibilizar" e "tecer redes é fundamental" para combater a secuela da violencia machista. "Fortalécenos como comunidade autónoma", engadiu.

REDE DE ENTIDADES LOCAIS

De feito, López Abella e o presidente da Fegamp, Alfredo García, asinaron esta xornada un convenio para impulsar a rede de entidades locais contra a violencia machista, que xa se creou en 2012.

Actualmente son 177 concellos adheridos (en 2017 uníronse 10 máis e tres mancomunidades), coa vontade de chegar á totalidade dos consistorios galegos, para favorecer na coordinación e "fortalecer" esta loita.

Dentro desta rede, que conta con 67 concellos da provincia da Coruña, 41 de Pontevedra, 35 de Lugo e 34 de Ourense, a Xunta oferta de forma gratuíta varias actividades, como exposicións, charlas, cursos de defensa e programas de asesoramento e terapia familiar, entre outros. Aínda que, como admitiu a titular do departamento autonómico, un municipio pode optar a eles sen a necesidade de formar parte da rede.

"AS NENAS CONSÉNTENO"

Pola súa banda, o responsable da Fegamp denunciou o "inaceptable" que considera que unha elevada porcentaxe de nenos galegos consideren "algo normal" a violencia de xénero. "É terrible e tremendamente preocupante", advertiu.

Neste sentido, avogou por "seguir traballando", antes de reflexionar sobre a "tristeza" que lle xera "ver pola rúa nenos que maltratan verbalmente a compañeiras e amigas de clase". "E isto está a pasar, ás veces porque as nenas o consenten", argumentou, antes de recoñecer o pouco "politicamente correcto" desta aseveración.

Pero, precisamente por iso, viu "imprescindible que a persoa que sofre fágase forte e denuncie e rexeite" a violencia. Xunto a el, López Abella coincidiu no "incrible" que é que a violencia de xénero non figure entre as principais preocupacións dos españois, co "problema tan grave" que supón entre a mocidade.