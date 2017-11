Auxilian a unha muller que caeu á vía do ferrocarril en Vigo e non conseguía porse en pé

Axentes da Policía Local de Vigo auxiliaron a unha muller de 51 anos de idade, natural de Zaragoza e veciña da cidade olívica, que caeu á vía do ferrocarril e non conseguía porse en pé.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron pouco despois das 9,00 horas deste martes nas inmediacións da rúa Coutadas, no barrio vigués de Teis, e foi un veciño o que deu a alerta ao 112.

No lugar, a muller pedía axuda e manifestaba non poder levantarse, polo que os efectivos policiais accederon ao lugar a través do terreo escarpado. Ademais, as dificultades para moverse da muller complicaron as tarefas, aínda que finalmente conseguiron sacala do lugar.

A muller, que non precisou asistencia médica porque non sufriu ningunha lesión, explicou que para tentar atallar para chegar á súa casa --situada nas proximidades-- accedeu a ese lugar da vía do tren; pero polas condicións do terreo, escorregou e caeu, non sendo capaz de levantarse.