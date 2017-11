O Sergas di que non hai peche de camas na sanidade pública

O director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, insistiu este mércores que "as camas hospitalarias non se pechan" e están o "100% dispoñibles", á vez que recalcou que "non sucedeu este ano nada imprevisible". Así o sinalou na Comisión de Sanidade en resposta a unha pregunta da deputada do BNG Montse Prado, quen reiterou as cuestións expostas en maio de 2017 en relación co peche de camas en período estival en Galicia.

Subir ás camas con escaleiras

Aboal volveu a repetir a resposta dada naquela comisión ao asegurar que "as camas non se pechan, están todas ao 100% dispoñibles" e úsanse de acordo "coa demanda asistencial". "Mantéñense operativos os recursos adaptados á realidade", reiterou.

Ademais, o director xeral de Asistencia Sanitaria destacou que entre xaneiro e outubro deste ano atendéronse 3.566.232 consultas nos hospitais do Sergas, o que supón "112.673 máis que o ano anterior" no mesmo período e apuntou un aumento de 28.179 no período estival.

Tamén lembrou que a media de espera para unha operación en Galicia situábase a 31 de xullo en 62,2 días, o "segundo mellor dato desde 2003 que hai rexistros". Así, sinalou que se realizaron 1.775 intervencións máis en 2017 que no mesmo período de 2016 e precisou que en prioridade una a demora é de 15 días.

Sobre o período estival lembrou que se fai unha estimación de ocupación cunha marxe de ocupación real. Deste xeito, defendeu a programación deste ano porque "non sucedeu nada imprevisible". En concreto, sentenciou que "tanto no inverno como no verán, os recursos adáptanse ás necesidades".

"NON HAI CAMAS PECHADAS"

"Non hai hospitais do Sergas con camas pechadas e utilízanse cando os pacientes as necesitan", sostivo, para incidir en que "os recursos se adaptan ás necesidades en cada momento". Ademais, subliñou que a organización "non teñen como finalidade nin obxectivos económicos". "Non é o obxectivo o aforro", aseverou.

Fronte a iso, a deputada do BNG reprochou ao Goberno galego que "persista en ocultar e negar a realidade", á vez que cualificou de "relato novelado" as explicacións de Aboal en comisión parlamentaria. Así, lamentou que "descapitalicen a sanidade pública".

Na súa quenda de peche, Aboal insistiu en que "3.678.905 persoas achegáronse ao Sergas" a consultas "e resolvéronse"; e "130.000 persoas solucionaron os seus problemas a través dunha cirurxía". "Os nosos números reflicten o que facemos a diario polas persoas que confían en nós", concluíu.