A disposición xudicial outros dous detidos por reter a unha moza que traballa nun clube de alterne no Corgo (Lugo)

As outras dúas persoas detidas no marco da 'Operación Tritón' que investiga a retención dunha moza que traballaba nun clube de alterne situado no municipio lucense do Corgo, pasaron este mércores a disposición xudicial.

Segundo informaron a Europa Press fontes próximas á investigación os dous detidos este luns foron levados a media mañá deste mércores ao Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, que instrúe a causa.

Ademais, a Guardia Civil de Lugo investiga a outro tres acodes máis, de nacionalidade romanesa, polo suposto rapto ou retención ilegal dunha muller que traballa nun bar de alterne no Corgo.

A 'Operación Tritón', polo nome do local do alterne onde traballa a moza, púxose en marcha a primeira fin de semana deste mes de novembro cando sucederon os feitos.

A muller, de nacionalidade romanesa, apareceu ao día seguinte na estación de autobuses de Lugo, após viaxar en autocar desde Santiago á capital lucense. Por estes feitos foron detidas dúas persoas ao día seguinte, en Betanzos (A Coruña), aos que enviou a prisión a xuíza que leva a investigación, Pilar de Lara Cifuentes.

NOVOS DETIDOS

Ademais, outras dúas persoas, tamén de nacionalidade romanesa, foron levadas este mércores ao xulgado para pasar a disposición xudicial após ser detidas o luns en Betanzos.

A estes súmanse tres homes máis aos que tomou declaración a Guardia Civil en calidade de investigados, segundo informan fontes da investigación. Un deles prestou declaración en Santiago e os outros dous en Betanzos.

A exparella da muller (C.C.) atópase en busca e captura por estes feitos, ademais de pesar sobre el unha orde internacional expedida por Romanía acusado doutra suposta detención ilegal e violación no devandito país.

Así, en total elévase a oito as persoas ás que se investiga nesta causa, entre os que participaron na retención ilegal da muller e "colaboradores". As mesmas fontes da investigación consultadas matizaron que os feitos poden ter relación coa "prostitución", co cambio dun club a outro, aínda que se manteñen abertas varias liñas de investigación.

FEITOS

Os feitos que se investigan sucederon a madrugada do venres 3 ao sábado 4 de novembro, cando varios individuos introduciron nun coche a unha nova, cando saíra a fumar un pitillo dun local de alterne no municipio do Corgo. A súa desaparición foi denunciada por unha compañeira e o xerente do establecemento.

Esa xornada foron detidos os dous primeiros novos en Betanzos (A Coruña) e os investigadores buscaban a unha terceira persoa. Fontes da investigación comentaron entón que se manteñen abertas varias liñas de investigación, unha delas relacionada co traslado de prostitutas dun local a outro.