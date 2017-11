O BNG impulsa unha campaña contra a violencia machista enfocada nos agresores e o control da parella

O BNG impulsará a súa propia campaña con motivo do 25 de novembro, Día contra a Violencia Machista, poñendo o foco nos agresores, o control que exercen sobre a parella e nas persoas que son testemuñas destas situacións e que non fan nada para impedilas ou denuncialas.

En roda de prensas, a deputada Noa Presas contrapuxo o eixo central desta campaña co ton habitual da publicidade relacionada coa concienciación social respecto da violencia machista, que habitualmente está centrada nas vítimas e non "sobre quen a exerce ou quen a ve e a deixa pasar".

Así, realizarán un reparto de tres tipos de carteis nos que apelan directamente ao impulsor das ameazas en certos supostos e situacións de violencia, o control sobre a vítima a través do teléfono móbil ou as redes sociais ou intentos de forzar unha relación sexual.

Presas advertiu de que estas actitudes "non son só os golpes" ou "as mortes", senón que se trata dun problema con "raíces" e unha profundidade "moito máis complexa" e que está diluída en accións cotiás e mesmo normalizadas.

Como exemplo, referiuse ao caso pola "violación múltiple" a unha moza durante os San Fermines, tachando de "escándalo" que se estea "cuestionando" constantemente o relato da vítima a pesar de contar con probas físicas, documentais e até vídeos do ocorrido.

A "espionaxe" a través das novas tecnoloxías é outra das vertentes a través das que se canaliza esta violencia e que está presente "na base de situacións máis graves".

A deputada do BNG ve "necesario" poñer o acento en campañas deste tipo, apelando á lema "Iso é violencia, rompe o patrón" que comparten o tres formatos de cartelaría que impulsará a formación nacionalista.

Fronte a iso, referiuse á polémica campaña da Xunta con motivo do Día contra a Violencia, considerando que o Goberno galego "debe rectificar" e, ademais, dar explicacións pola contía económica destinada, uns 160.000 euros que supoñen o "triplo" do achegado en 2016 e anos anteriores.

XORNADAS NA CÁMARA

Xunto a iso impulsarase unha "intensa axenda de actos políticos" e mocións propias a través dos municipios, as Deputacións provinciais ou o propio Parlamento galego, onde se instará á Xunta a dedicar o 1% das contas á loita contra a violencia machista, con motivo do debate de orzamentos e do pleno ordinario.

Esta mesmo sábado, na Cámara, realizaranse unhas xornadas enfocadas no ámbito xudicial, cun relatorio que contará coa fiscal Pilar Fernández, a asesora Mercedes Carreira e Patricia López, do Consello da Avogacía, xunto a outra mesa redonda con diferentes colectivos feministas.

Presas lembrou os 55 feminicidios rexistrados desde 2010, o 40 por cento fose do ámbito da relación de parella, advertindo de que en 11 deles existía denuncia previa, evidenciando que algo "fallou" no sistema.