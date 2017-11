A Audiencia da Coruña fixa unha indemnización de máis de 1.600 millóns pola catástrofe do Prestige

A Audiencia Provincial da Coruña fixou unha indemnización de máis de 1.600 millóns polos danos ocasionados pola catástrofe do 'Prestige', dos que a maior contía, 1.573 millóns, corresponden ao Estado español polos danos patrimoniais, ambientais e morais, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Labores de limpeza de chapapote | Fonte: Europa Press

O auto de execución da sentenza, —que recolle unha contía moi inferior á que a Fiscalía estableceu no xuízo, 4.328 millóns de euros— tamén inclúe un pago de 61 millóns a Francia e outros 1,8 millóns á Xunta de Galicia polos gastos de reciclaxe do fuel.

Na resolución, feita pública dous días despois de que se cumprisen 15 anos deste sinistro, determínanse as sumas que definitivamente procede abonar aos prexudicados e que deben ser pagadas polas partes condenadas: o capitán do barco, Apostolos Mangouras e a aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, "polo menos até o límite dun billón de dólares estadounidenses".

Subsidiariamente, condénase a facer fronte ao pagamento á propietaria do buque, Mare Shipping INC, mentres que o Fondo Internacional de Indemnización de Danos debidos á Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obrigado a indemnizar até os límites expresamente establecidos no convenio aplicable.