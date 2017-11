A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, chamou este mércores á "tranquilidade á sociedade", após o falecemento dun veciño polo ataque de avispas velutinas no Porriño, xa que a súa picadura "non é máis grave" que a de "abella ou avispa común en Galicia".

Angeles Vázquez | Fonte: Europa Press

Con todo, sinala que as velutinas "van buscando lugares cada vez máis complicados", "mesmo até a 50 metros de altitude, que fai inviable chegar", á vez que xa "se están asentando" no propio "solo e no medio do que é a maleza".

Por iso, a conselleira avisa de que "os que son alérxicos se andan polo monte teñen máis posibilidades de ter unha mordedura delas, porque hai moitas máis", "a pesar de retirar miles e miles". Así, chama a estas persoas en risco a vacinarse "para evitar sustos maiores".

Após deixar claro que "a velutina veu para quedar", sinala que se busca "facer o posible para que o dano sexa o menor". Con este fin, a Xunta "habilita sistemas", conta con convenios con asociacións de apicultores e ten equipos de coordinación con consellerías e concellos para "facer o problema un pouco máis débil".

INVESTIGACIÓN

Aquí, sostén que a retirada de niños e trampeo "é fundamental", mentres "van 19.000 niños retirados" ao longo deste ano en Galicia, segundo informou Ángeles Vázquez.

A continuación, afirma que os "avances teñen que ser no campo da investigación", xa que "hai outros países que levan moito investigado, moitos anos pelexando contra a velutina". Ademais, dunha reunión trimestral da comisión permanente de seguimento desta praga colabórase coa universidade para ter resultados neste campo.