Identificada e detida a nai do bebé abandonado en setembro nun colector de lixo en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a unha muller que abandonou en setembro nun colector de lixo ao seu fillo recén nado e á que se lle imputa a autoría dun asasinato en grao de tentativa.

Segundo informa a Policía Nacional, os feitos que motivaron a detención ocorreron o domingo día 17 de setembro de 2017 sobre as 16,00 horas cando un indixente que rebuscaba no lixo atopou a un neno recén nado, dentro dunha bolsa, no interior dun colector de lixo na rúa Río Bibei.

De inmediato comunicou o achado a unha parella que se atopaba nas proximidades, a cal sacou ao bebe do colector e deu aviso aos servizos de emerxencia. A responsable dun bar situado nas proximidades prestou a tres acodes as primeiras asistencias, até a chegada dos servizos sanitarios.

Unha vez que a comisaría tivo coñecemento do achado, enviou ao lugar unha dotación policial de Seguridade Cidadá e un equipo de Policía Xudicial; que se fixeron cargo da situación e aseguráronse de que o recentemente nacido recibise a asistencia adecuada.

"Ademais de asegurar o escenario, ao obxecto de que pola Policía Científica realícese a correspondente Inspección Ocular Técnico Policial; igualmente concéntranse en localizar testemuñas do abandono, e en realizar unha requisa no interior do colector", relata a Policía.

Así, no colector localizaron unha bolsa de lixo pechado que contiña pezas téxtiles impregnadas co que parecían ser restos orgánicos dun "parto natural". Todo iso foi recoller para o seu estudo e análise.

INVESTIGACIÓN

Pola banda do Grupo da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense iniciáronse as primeiras medidas de investigación destinadas ao esclarecemento das circunstancias do abandono, "tendo presente que o achado se produce en domingo, ao mediodía, e na rúa Río Bibei, onde a presenza de viandantes é moi reducida".

Todo iso, segundo puntualiza a Policía, "dificulta enormemente a localización de testemuñas presenciais do abandono". Por este feito desenvolveuse "unha laboriosa investigación policial", durante a cal se solicitou a colaboración cidadá, "dado que o feito dun embarazo non pode pasar facilmente desapercibido na contorna da nai", concreta a Policía.

Deste xeito, chegouse a identificar á nai do bebé, que foi detida este mércores.