O secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, denunciou este mércores o "engano" posto en marcha pola Xunta ao "anunciar politicamente unha morea de millóns de euros" mentres "realmente" está "a penalizar" aos sectores primarios a través de requisitos que son "imposibles".

Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Roberto García (UU.AA.) | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios na Cámara, após rexistrar en compañía do portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, unha iniciativa que asumirán os socialistas, o líder agrario fixo fincapé en que este texto ten que servir para "sacar as cores" aos responsables do Executivo autonómico.

"Se non axuda, polo menos que asuma politicamente que non pon axudas, pero que non se cre a aparencia de que as hai", recalcou, crítico con que poida calar a mensaxe de que "os agricultores e os gandeiros son funcionarios que viven de axudas" cando "realmente" non as reciben.

Na mesma liña de "loitar contra esa aparencia", Roberto García sinalou como os viticultores afectados polo pedrizo e as xeadas na provincia de Ourense "non recibiron axudas directas", nin se lles condonaron as cotas da Seguridade Social, nin se modificaron as estruturas dos seguros agrarios.

E é que, como indicou a modo de exemplo, para ter dereito a créditos a interese cero había que ser "agricultor a título principal", a pesar de que "a Xunta sabe que o 92 por cento dos produtores de uva de Galicia" non o son. Por tanto, "a axuda era só para o oito por cento", o que representan adegas e autónomos.

"NON É CASUALIDADE"

Dito isto, o responsable de UU.AA. subliñou que "a mecánica" do Goberno galego é "a mesma" para todos os afectados por distintas inclemencias meteorolóxicas.

"Empeza por negar a existencia do dano, continúa coa dificultade legal de pór medidas e anuncia millóns de euros", relatou, para apuntar que o último paso consiste en utilizar o Diario Oficial de Galicia para que "eses anuncios non se poidan concretar", a través de regulamentos que "impiden" o acceso.

Deste xeito, "conséguese o efecto político de que é un goberno sensible" co medio rural "sen gastar nada", reprobou García.

"Non é casualidade que todos os días almorcemos con anuncios millonarios para o rural: créase a sensación de que, se hai abandono, non é porque non haxa políticas de equilibrio, senón porque hai xente que se acomodou a vivir das subvencións", proseguiu, antes de sentenciar que "a realidade é algo moi distinto".

"LEXISLATURA DO RURAL"

No mesmo mensaxe profundou Leiceaga, quen acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de pór en marcha "un ataque máis profundo e insidioso que nunca ao futuro do medio rural" mentres proclama que é "a lexislatura do rural".

"Hai unha gran estratexia de comunicación que consiste en anunciar aos catro ventos axudas para todos e unha política real que vai nunha liña completamente diferente", censurou, á vez que prometeu "empeño" para tentar reverter esta situación.

Pola súa banda, Roberto García deixou claro que UU.AA. non vai "abandonar esta batalla", que manterá "por terra, mar e aire" ata que "se faga xustiza". Nesa estratexia enmarcou a iniciativa parlamentaria, combinada coa manifestación do sábado en Santiago.

CAMBIOS NA PAC

En paralelo, cuestionado acerca dos danos por mor da seca, o dirixente socialista ironizou con que o plan de acción do Goberno galego pasa por "encomendarse ás forzas da natureza" para que chova e "tentar que outros se fagan responsables", ben sexan os cidadáns ou os concellos.

"Pero é a Xunta a que debe responder", salientou, para reclamar unha vez máis unha estratexia "consistente" para adaptarse ao cambio climático.

En canto á afectación ao medio rural, Roberto García apuntou que a seca motivou que os gandeiros tivesen que recorrer á forraxe acumulada para alimentar aos animais, de modo que agora terán dificultades derivadas, a maiores, dos incendios.

A colación diso, indicou que o terreo queimado non pode ser utilizado para pastos durante un período de dous anos e, ademais, aos seus propietarios "dificúltaselles" acceder a axudas.

Así mesmo, dado que a superficie queimada non computa para acceder aos fondos da PAC, o PSdeG xa pediu aos seus eurodeputados que expoñan cambios pensando en gandeiros que non teñen "ningunha responsabilidade" en casos de incendios pero sufrirán "un dobre prexuízo" ao non poder pastar nin obter recursos públicos.