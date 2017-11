A Xunta mostrou a súa "satisfacción" porque a Xustiza "recoñeceu integramente a indemnización que reclamaba" polos danos derivados do accidente do petroleiro Prestige, ocorrido agora hai 15 anos.

No auto notificado pola Audiencia Provincial da Coruña, establécese a obrigación de indemnizar á Xunta con 1,8 millóns de euros que corresponden ao custo de eliminar os residuos procedentes do petroleiro que aínda se atopan almacenados nas plantas de Sogarisa, tal e como se reclamaba no recurso interposto pola Administración autonómica.

Ademais, tamén se establece que deben indemnizarse tamén ao Estado español, ao francés, a particulares, concellos e empresas relacionadas co sector marítimo, sinala o Goberno galego nun comunicado.

A Xunta lembra que no auto solicítase indemnización ao Estado por gastos patrimoniais, compensacións ao sector pesqueiro polo paro temporal, ademais de danos ambientais e morais, dos cales xa foron abonados 145 millóns de euros polo Estado á Xunta como gastos realizados polo Goberno como consecuencia do sinistro.

RECURSO

Os servizos xurídicos da Administración autonómica recorreron ao alto tribunal a sentenza emitida no ano 2014 en relación coa absolución do capitán do buque sinistrado, Apostolos Mangouras por considerar que "o responsable do barco no momento do seu afundimento incorreu nun delito contra os recursos naturais e o medio ambiente, delito por danos por imprudencia grave, ademais dun delito de desobediencia á autoridade marítima española".

O recurso exposto pola Xunta mantén que deben de ser declarados responsables civís dos danos producidos o capitán do Prestige e a compañía aseguradora do barco, The London Steampship Owners Mutual Insurance Association LTD, e a naviera armadora do buque Universe Maritime LTD, como responsable subsidiaria. Así, solicitou a declaración de responsabilidade civil directa e solidaria para a compañía aseguradora até o límite cuberto pola póliza, 1.000 millóns de dólares.